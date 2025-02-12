Nahda Hareketi, Tutuklu Başkan Yardımcısının Sağlık Durumunu Açıkladı

Tunus’ta Siyasi Tutuklunun Sağlık Durumu Endişe Veriyor

Tunus’ta faaliyet gösteren Nahda Hareketi, 57 yaşındaki genel başkan yardımcısı Munzir el-Venisi’nin sağlık durumunun kötüye gittiğini duyurdu. Eylül 2023’ten beri tutuklu olan Venisi’nin, tıbbi ihmal nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı ifade edildi.

Önemli Gelişmeler Takip Ediliyor

Nahda Hareketi'nin yaptığı yazılı açıklamada, “Siyasi tutuklu, aktivist, Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Venisi'nin sağlık durumuyla ilgili ciddi gelişmeleri büyük bir endişe ve kaygıyla takip ediyoruz.” denildi.

Er-Rabıta Hastanesi'nde Tedavi Altında

Venisi, sağlık sorunları nedeniyle başkent Tunus’taki er-Rabıta Hastanesinde iki haftadan fazla süredir tedavi görüyor. Açıklamada, Venisi’nin maruz kaldığı tıbbi ihmalin sorumlusunun Tunus makamları olduğu vurgulandı.

Uluslararası Çalışmalar ve İhmal Kınama

Tunus makamlarının kasıtlı ihmali kınanarak, uluslararası insan hakları örgütlerine Venisi’nin hayatının kurtarılması için müdahale çağrısı yapıldı. Nahda Hareketi’nin genel başkan yardımcısı Venisi, 6 Eylül 2023’te “devlet güvenliğine karşı komplo kurmak” suçlamasıyla gözaltına alındı ve 20 Eylül 2023’te tutuklu yargılamaya başlandı.