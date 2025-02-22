Nairobi'deki Havalimanı Yakınında Yangın: Uçuşlar Devam Ediyor

Nairobi'deki Havalimanı Yangını Kontrol Altında

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunan Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nın pistine yakın bir alanda büyük bir yangın çıktı. Olay, yeşillik alanda meydana gelirken, yangının hızla yayıldığı bildirildi.

Acil Durum Ekipleri Harekete Geçti

Kenya Kızıl Haçı, olay yerine acil müdahale ekiplerinin sevk edildiğini ve yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Aynı zamanda Kenya Havalimanları İdaresi (KAA), yangının kaynağını belirlemek için de önlemler alındığını kaydetti.

Uçuşlarda Aksamaya Yol Açmadı

Havalimanı yetkilileri, yangın olayının ardından uçuşların normal seyrine devam ettiğini açıkladılar. Yolcular, sosyal medya platformlarında yangın anına ait görüntüleri paylaşıp durumu aktardılar.

Yangının kontrol altına alınması için yapılan çalışmaların ardından, yetkililerden daha fazla bilgi gelmesi bekleniyor.