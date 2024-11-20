Nairobi'deki Yangında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Kenya'da Trajik Yangın: 6 Kayıp, 10 Yaralı

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Kitui köyünde, dün gece meydana gelen yangında 6 kişi yaşamını yitirdi ve 10 kişi yaralandı. Ulusal basında yer alan haberlere göre, yangın, Kitui köyünde birçok eve zarar vererek korku dolu anlara neden oldu.

Yangının Etkileri ve Kurtarma Çalışmaları

Yangın, yaklaşık 50'den fazla evi etkileyerek büyük bir felakete yol açtı. Yetkililerin verdikleri bilgilere göre, yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi; ancak yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Arama kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmalara devam ederken, yaralılar en yakın hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Daha fazla bilgi ve gelişmeler için takipte kalın.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.