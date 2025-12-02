Nakkaş Levni ve Nakkaş İbrahim Fırçasından 1720 Şenliklerinin Yansımaları – Anadolu Üniversitesi'nde Söyleşi

Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide Habibe Bektaşoğlu, Levni ve Nakkaş İbrahim'in 1720 Şenlikleri'ni ve Sûrnâmedeki tasvirleri anlattı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:58
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenen 'Nakkaş Levni ve Nakkaş İbrahim Fırçasından 1720 Şenliklerinin Yansımaları' adlı söyleşi, Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Taciser Tüfekçi Sivas Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Etkinlik ve katılımcılar

Konuşmacı olarak yer alan sanat tarihçisi Habibe Bektaşoğlunun sunumuna, Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Söyleşi, sanat tarihine dair değerlendirmeler ve görsel anlatının döneme etkileri üzerine odaklandı.

Bektaşoğlu'nun sunumu: 1720 Şenlikleri ve Sûrnâmeler

Bektaşoğlu, '1720 Şenlikleri'ni Lale Devri'nin en önemli olayı olarak tanımlayarak bu şenliklerin resimli şenlik kitapları Sûrnâmelerin en renkli örnekleri olduğunu vurguladı. Levni ve Nakkaş İbrahim tarafından resmedilen şenliklerde bereketi ve erkekliği simgeleyen 12 metrelik devasa nahıl ağaçları dolaştırıldığını ve yaklaşık 4 bin yoksul çocuğun sünnet ettirildiğini aktardı.

Sunumda, Osmanlı şenlikleri arasından yalnızca üçünün resimli olduğu; bunların 1582 III. Murat şenliği ile 1720 yılına ait iki nüsha olduğu belirtildi. Ayrıca Nakkaş İbrahim'in nüshasında, Sadrazam Damat İbrahim Paşa'nın öldürülmesinin ardından Sultan III. Ahmed'in yüzünün tahrip edilmiş halde yer aldığı ifade edildi.

Okmeydanı'nın Haliç manzaralı alanının tercih edilme sebebi olarak, gece eğlencelerinde 15 bin kandilin yanması sırasında çıkabilecek yangınlara karşı tulumbacıların Haliç suyunu kullanabilme imkânının öne çıktığı anlatıldı. Levni'nin çizimlerinde ise Avrupalı davetlilerin kıyafetleri, pabuçları ve başlıkları üzerinden ne kadar Avrupai olduklarının; ayrıca kendilerine özgü emek listelerinin hazırlandığının görüldüğü kaydedildi.

Sunumun bir diğer ayrıntısı olarak padişahın sünnet törenleri için ülkenin her yerine davet mektupları göndermesi ve hediyelerin türlerini belirten listelerin iletilmesi örnekleri paylaşıldı.

Soru-cevap ve kapanış

Söyleşi, dinleyicilerden gelen soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.

