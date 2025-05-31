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Nallıhan'daki Çöp Kamyonu Kazasında Bir Ölü, Bir Yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çöp kamyonu devrildi; sürücü hayatını kaybederken, bir işçi yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 16:23
Nallıhan'daki Çöp Kamyonu Kazasında Bir Ölü, Bir Yaralı

Nallıhan’da Çöp Kamyonu Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında çöp kamyonu devrildi. Kazada, sürücü T.Ö. (40) hayatını kaybederken, yanındaki işçi E.K. yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, 06 NCG 84 plakalı çöp kamyonunun Ankara-Nallıhan kara yolunda devrilmesiyle gerçekleşti. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü T.Ö.’nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan işçi E.K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kazanın nedenine dair detaylar araştırılmakta.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çöp kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü öldü, yanındaki işçi...

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çöp kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü öldü, yanındaki işçi yaralandı.

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