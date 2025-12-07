Nam Nam ve Yuvarlak Çayı'nın Taşkını Köyceğiz Gölü'nü Yükseltti

Nam Nam ve Yuvarlak Çayı taşınca Köyceğiz Gölü taşındı

Atatürk Kordonu'nun batı kısmı ile Delta Plajı sular altında kaldı

Köyceğiz'de birkaç gündür aralıksız devam eden yağışların ardından Nam Nam Çayı, Kargıcak ve Yuvarlak Çayının debileri yükseldi. Çaylardan gelen yoğun su, Köyceğiz Gölü'nün su seviyesini hızla artırdı.

Göldeki yükselme sonucu Atatürk Kordonu'nun batı bölümü ile Delta Plajında su baskınları yaşandı. İlçe genelinde artan su seviyeleri yer yer olumsuz etki yarattı.

Köyceğiz'de etkisini sürdüren yağışlar, bölgedeki su dengelerini değiştirmeye devam ediyor.

MUĞLA’NIN KÖYCEĞİZ İLÇESİNDE BİRKAÇ GÜNDÜR ARALIKSIZ DEVAM EDEN YAĞIŞLAR SONRASI NAM NAM ÇAYI, KARGICAK VE YUVARLAK ÇAYI’NIN DEBİSİ YÜKSELİNCE TAŞAN SULAR KÖYCEĞİZ GÖLÜ’NDE SU SEVİYESİNİ ARTIRIRKEN, ATATÜRK KORDONU’NUN BATI KISMI İLE DELTA PLAJI SULAR ALTINDA KALDI.