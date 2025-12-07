Nam Nam ve Yuvarlak Çayı'nın Taşkını Köyceğiz Gölü'nü Yükseltti

Köyceğiz'de süren yağışlar sonrası Nam Nam, Kargıcak ve Yuvarlak Çayı'nın taşmasıyla Köyceğiz Gölü yükseldi; Atatürk Kordonu'nun batısı ve Delta Plajı sular altında kaldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 18:24
Köyceğiz'de birkaç gündür aralıksız devam eden yağışların ardından Nam Nam Çayı, Kargıcak ve Yuvarlak Çayının debileri yükseldi. Çaylardan gelen yoğun su, Köyceğiz Gölü'nün su seviyesini hızla artırdı.

Göldeki yükselme sonucu Atatürk Kordonu'nun batı bölümü ile Delta Plajında su baskınları yaşandı. İlçe genelinde artan su seviyeleri yer yer olumsuz etki yarattı.

Köyceğiz'de etkisini sürdüren yağışlar, bölgedeki su dengelerini değiştirmeye devam ediyor.

