Namibya'da Etosha Yangını: 946 Bin Hektar Zarar, 500 Asker Sevk Edildi

Namibya'da Etosha Ulusal Parkı ve çevresinde çıkan yangın 946 bin hektara yayıldı; 775 bin hektar park, 171 bin hektar çevre alanı zarar gördü.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 18:14
Namibya'da Etosha Ulusal Parkı'nda yangın: 946 bin hektar zarar

Afrika'nın en büyük doğa koruma alanlarından biri olan Etosha Ulusal Parkı ve çevresinde çıkan yangında toplam 946 bin hektar alanın alevlerden etkilendiği bildirildi. Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı açıklamasına göre, yangın parkın yüzde 35'ine tekabül eden yaklaşık 775 bin hektarlık alanı tahrip etti.

Yangının park sınırları dışına sıçraması sonucu çevredeki 171 bin hektar otlak ve yerleşim alanı da zarar gördü. İlk incelemelere göre yangında 9 antilop öldü, 1 pangolin ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Müdahale ve durum

Yetkililer yangının, park sınırındaki bir kömür üretim tesisinden kaynaklanmış olabileceğini belirtti. Hükümet, yangına müdahale için bölgeye yaklaşık 500 asker sevk etti. Ulusal basında yer alan haberlere göre helikopterler, su tankerleri ve itfaiye ekipleriyle müdahale sürüyor; ancak kuvvetli rüzgar ve kurak zemin nedeniyle yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Etosha'nın önemi

Etosha Ulusal Parkı, Namibya'nın en ünlü doğa turizmi merkezlerinden biri ve kıtanın en büyük koruma alanları arasında yer alıyor. Park, ortasındaki devasa tuz gölünden aldığı isimle biliniyor ve "Afrika'nın 5 Büyüğü" olarak anılan aslan, leopar, fil, gergedan ve manda dahil olmak üzere 114 memeli ve 300'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Özellikle nesli tehlike altında olan siyah gergedan popülasyonu açısından Etosha, kıtadaki en kritik koruma alanlarından biri olarak kabul ediliyor.

