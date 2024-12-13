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Nancy Pelosi Lüksemburg'da Düşerek Yaralandı

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Lüksemburg’da resmi bir etkinlikte düşerek hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 21:59
Nancy Pelosi Lüksemburg'da Düşerek Yaralandı

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Yaralandı

ABD Temsilciler Meclisi'nin eski başkanı Nancy Pelosi, Avrupa ziyareti kapsamında bulunduğu Lüksemburg'da düşerek yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırıldığı bildirilen Pelosi'nin durumu hakkında detaylı bilgi verildi.

Olayın Detayları

Pelosi'nin ofisinden yapılan açıklamada, Lüksemburg'da resmi bir etkinlikte gerçekleşen düşüş sonucunda hemen hastaneye sevk edildiği belirtildi. 84 yaşındaki Pelosi'nin, Bulge Savaşı'nın 80. yıl dönümü anma törenine katılmak üzere Lüksemburg'a gittiği ifade edildi.

Pelosi'nin tedavisinin devam ettiği ve durumunun stabil olduğu öğrenildi. Olay, kamuoyunda endişe ile karşılandı.

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