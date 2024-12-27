Narin Güran cinayet davasında amca Salim Güran'dan çarpıcı savunma

Narin Güran cinayet davasının ikinci duruşmasında amca Salim Güran savunma yaptı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık amca Salim Güran önemli savunmalarda bulundu. Duruşma, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ederken, diğer sanıklar arasında anne Yüksel, ağabey Enes ve Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar da yer aldı.

Salim Güran'ın Olay Günü Anlatımı

Duruşmada savunma yapan Güran, olay günü sabah erken kalkarak tarlaya gittiğini, ardından Bağlar ilçesindeki bir ATM'den para çektikten sonra iki oğlu ile çay ocağında oturduğunu ifade etti. Daha sonra aynı istikametten Tavşantepe Mahallesi'ne gittiğini, bu sırada yakıt da aldıklarını belirtti.

Evlerine döndükten sonra "yukarı tarla"ya gittiğini ve elektrik arızası nedeniyle elektrikçi çağırdığını söyleyen Güran, o süreçte yaşananları şöyle anlattı: "Hüseyin amcayı görmeye gidecektim, oğlum gelmek istemedi. Oradayken işçi R.A., 'Burada şüpheli bir araç var' dedi. Olayın yaşandığı yere gittiğimde direksiyon eğitimi verildiği öğrenildi. Daha sonra tarlama gittiğimde Narin kayboldu. Kızım beni arayıp, 'Narin kayıptır.' dedi. Köye döndüğümde herkes ağlıyordu."

Suçlamalara Yanıt Verdi

Salim Güran, olaya ilişkin her tarafın arandığını, jandarma ekiplerinin köpeklerle çalışmalara katıldığını belirtti. Ayrıca daha önce Nevzat Bahtiyar ile Narin'in babası arasında bir araç meselesi yüzünden sorun yaşandığını öne sürdü. Güran, "Kolluk kuvvetleri hep aileyi suçluyordu. Narin'e ait DNA örneğinin aracımda tespit edildiğini öğrendiğimde, durumu kabul eder durumda değildim." dedi.

Güran, tutuklanma sürecinde yaşadığı zorlukları tasvir ederek, "Beni medyanın önüne attılar. Hayatım boyunca cezaevi görmedim. Narin'in cesedi bulunduğunda cenazesine gitmeme bile izin verilmedi. Bizim ailemizi yok etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Sonuç İstedi

Son olarak, suçlamaları reddeden Güran, beraatini talep ederek, "Bir DNA yüzünden başıma neler geldi, değersiz hale getirildim. Kızımızı öldürdünüz, namusumuzu lekelemeyin." diyerek, yaptığı açıklamaları sonlandırdı.

Duruşma, avukat Onur Akdağ’ın savunmasına geçmesi ile devam etti.