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Narin Güran Cinayet Davasında İkinci Duruşma Yarın Gerçekleşecek

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşması yarın yapılacak, 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanıyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:29
Narin Güran Cinayet Davasında İkinci Duruşma Yarın Gerçekleşecek

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor

Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili davanın ikinci duruşması yarın gerçekleştirilecek.

8 yaşındaki Narin Güran’ın 21 Ağustos'ta kaybolmasının ardından, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldığı olayla ilgili olarak 4 sanık “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla yargılanıyor.

Yargılanan sanıklar; anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar'dır. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmada, Cumhuriyet savcısının mütalaası da sunulmuş durumda.

Olayın Ardındaki Gelişmeler

Narin’in kaybolduğu 21 Ağustos tarihinde başlatılan soruşturma sonucunda, 23 şüpheli gözaltına alındı. 12 kişi tutuklandı ve bunlar arasında Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar yer aldı.

 

25 Ekim tarihinde kabul edilen iddianamede, bahsi geçen 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilmektedir. İlk duruşma 7 Kasım'da başlayarak 3 gün sürmüş, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti.

Yarın gerçekleştirilecek duruşma ile birlikte, bu çocuğun acı dolu kaderinin ardındaki detayların bir nebze daha aydınlatılması bekleniyor.

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