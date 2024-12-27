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Narin Güran Cinayeti Davasında Enes Güran'dan Çarpıcı Savunma

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti davasında sanık Enes Güran, suçlamaları reddetti ve durumun üzücü olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 20:24
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 20:24
Narin Güran Cinayeti Davasında Enes Güran'dan Çarpıcı Savunma

Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti ile ilgili tutuklu sanıklar, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandıkları davanın ikinci duruşmasında ifadelerini vermeye devam ediyor. Duruşmada sanık ağabey Enes Güran, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Enes Güran'ın Savunması

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, Enes Güran olay günü evde olduğunu ve bununla ilgili ifadesini reddetmediğini söyledi. Güran, ifadesinde, "Olay günü saat 16.30'da evdeyim. Karakola alındım, suçluyorlar. Elim kolum bağlıydı, ne yaptığımı bilmiyordum," dedi.

Güran, hukuki süreçle ilgili kaygılarını dile getirirken, "Gerekirse kafamı gövdemden koparın ama beni bacımla itham etmeyin. Ömrümün sonuna kadar cezaevinde kalayım ama vicdanım rahat," şeklinde konuştu.

Davada Gelişmeler

Olayın ardından arama çalışmalarına katıldığını vurgulayan Enes Güran, "Bir yerde olduğunu düşünüyorduk. Belki dilendiriyorlardır diye düşündük," ifadelerini kullandı. Gözündeki morluklar ve pantolonundaki lekelerin durumu hakkında bata açıklamalarda bulunarak, lekelerin kan olmadığını belirtti.

Kendi Savunmasını Kurdu

"Kardeşim kayboldu, deli oldum. Ne yemek yiyor ne su içiyordum," diyerek hislerini dile getiren Güran, "Ertesi gün jandarma, aramalara katılmamızı istemedi. Kardeşim kaybolmuş, ama katılmamız istenmedi," şeklinde ekledi.

Adalet Arayışı

Güran, adaletin somut delillere dayandırılması gerektiğini savunarak, "Suçsuzum, hiçbir suçu kabul etmiyorum. Her şey ortaya çıktığında yalancılığın boyutunu göreceksiniz," dedi. Kardeşi Narin'in mezarına 3 aydır gitmediğini belirten Güran, "Keşke bu duruma gelmeseydik," şeklinde sözlerini tamamladı.

Duruşmanın ilerleyen bölümlerinde, Enes Güran'ın avukatı Mahir Akbilek, müvekkilinin savunmasına geçecektir.

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