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Narin Güran Cinayeti Davasında İkinci Duruşma Devam Ediyor

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşması, tutuklu sanıkların ifadeleriyle sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 09:41
Narin Güran Cinayeti Davasında İkinci Duruşma Devam Ediyor

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davasında Gelişmeler

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması devam ediyor. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen bu duruşma, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde sürdürülüyor.

Duruşma ve Güvenlik Önlemleri

Dün başlayan duruşmanın ikinci gününde, tutuklu sanıklar Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Duruşma öncesinde adliye önüne polis bariyerleri yerleştirildi ve katılımcılar iki ayrı noktada arama yapıldıktan sonra duruşma salonuna alındı.

Müşteki Katılımı ve Sanıkların İfadeleri

Yargılama sürecine, Narin Güran'ın babası Arif Güran 'müşteki' olarak katılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatları da 'müşteki kurum' sıfatıyla duruşma salonunda yerlerini aldı. Duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ile avukatları da hazır bulundu.

Olayın Detayları

Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmuştu. 8 Eylül'de ise cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Yürütülen soruşturma tamamlandıktan sonra, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, 23 Ekim'de Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlandı ve 26 Aralık'a ertelendi.

İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı, 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sundu.

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