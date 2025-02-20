Narin Güran Cinayeti: İstinaf Başvuruları Diyarbakır'da İnceleniyor

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında sanıklara yönelik istinaf başvuruları Bölge Adliye Mahkemesi'ne iletildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:31
Narin Güran Cinayeti: İstinaf Başvuruları Diyarbakır'da İnceleniyor

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinde İstinaf Süreci Başladı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin açılan davada, sanıklara verilen hapis cezaları hakkında istinaf başvuru dilekçeleri Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te kaybolmuş ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Aralık 2024'de gerçekleştirilen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar; anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Diğer sanık Nevzat Bahtiyar ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır Barosu ve Narin'in babası Arif Güran'ın avukatı, verilen cezalara itiraz etmek üzere istinaf başvuruları yapmışlardı.

Mahkeme, 17 klasörden oluşan dava dosyasını ve istinaf başvurularını değerlendirmek üzere Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne gönderdi. İstinaf başvurularında, Nevzat Bahtiyar'ın da 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan yargılanarak cezalandırılması talep edilirken, tutuklu sanık avukatları söz konusu cezaların kaldırılmasını istemiştir.

Sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın avukatları da müvekkillerinin beraat etmesini talep etmişlerdir. Ayrıca, amca Salim Güran'ın avukatı, sanık Nevzat Bahtiyar'ın daha ağır cezalara çarptırılmasını istemiştir.

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