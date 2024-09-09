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Narin Güran Cinayeti Soruşturmasında Yayın Yasağı Kaldırıldı

Narin Güran cinayetiyle ilgili yayın yasağı Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 17:23
Narin Güran Cinayeti Soruşturmasında Yayın Yasağı Kaldırıldı

Narin Güran Cinayeti ve Yayın Yasağının Kaldırılması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayetiyle ilgili olan yayın yasağının Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldığını duyurdu.

Sosyal Medyadan Açıklama

Şahin, resmi sosyal medya hesabında bu konuda şu sözlere yer verdi: "Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili yapılan yayın yasağının kaldırılmasına dair Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararının resmi internet sitemizde yayımlandığını belirtmek isterim. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca, sorumlu medyamıza teşekkür ederken, yayıncı dostlarımızdan, Narin yavrumuzun maneviyatına ve mahremiyetine saygı göstererek hassas davranmalarını önemle rica ediyorum."

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