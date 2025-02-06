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Narin Güran Cinayetinde İstinaf Başvurusu: Yüksel Güran'ın Tahliyesi İstendi

Narin Güran cinayeti davasında sanık Yüksel Güran'ın avukatı istinaf başvurusu yaptı ve annenin beraatini talep etti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:42
Narin Güran Cinayetinde İstinaf Başvurusu: Yüksel Güran'ın Tahliyesi İstendi

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davasında Gelişme

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık anne Yüksel Güran'ın avukatından önemli bir istinaf başvurusu yapıldı. Yüksel Güran, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstinaf Dilekçesi Sunuldu

Sanık Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf dilekçesi sundu. Dilekçede, mahkumiyet kararının hukuka, usule ve yasaya aykırı olduğu ifade edildi.

Olayın Detayları

Dilekçede, Narin'in son görülme anı ile cansız bedeninin dereye taşınmasına ilişkin kamera kayıtları arasında zaman diliminin kısıtlı olduğu ve aile üyeleri arasında olağan dışı iletişim kaydının bulunmadığı ifade edildi. Aile fertleri dışında ve aile konutu dışında işlendiğine dair delillerin göz önüne alındığı belirtildi.

Savunmada Çelişkiler Vurgulandı

Dilekçede, sanık Nevzat Bahtiyar'ın beyanlarının çelişkili olduğu ve normal hayatına devam etmesinin, cinayet sonrası başkalarını suçlayıcı ifadelerine şüpheyle yaklaşılması gerektiği vurgulandı.

Tahliye Talebi

Dilekçenin sonunda, Yüksel Güran'ın isnat edilen suça iştirak ettiğine dair somut delil bulunmadığı, hukuka aykırı mahkumiyet kararının bozulması gerektiği ve sanığın tutukluluk halinin telafisi imkansız zararlara yol açacağı ifade edildi. Ayrıca, annenin ve çocukların korunmasına ilişkin devlet yükümlülükleri gözetilerek müvekkilinin tahliyesi talep edildi.

Davanın Gelişimi

28 Aralık 2024 tarihindeki karar duruşmasında, Yüksel Güran ve ailesinin "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet cezası alması, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. 23 Ocak'ta ise 944 sayfalık gerekçeli karar açıklanmıştı.

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