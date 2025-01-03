Narin Güran Cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın Tutukluluğuna İtiraz

Diyarbakır'daki Narin Güran Davasında Gelişmeler

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine yönelik davada, Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bahtiyar'ın avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna itirazda bulundu.

Avukatların Dilekçesi

Bahtiyar'ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yönlendirilmek üzere Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçede, Bahtiyar'ın tahliyesini talep etti. Avukat Ataş dilekçesinde, "Delillerin toplanmış olması nedeniyle delillerin karartılma ihtimalinin bulunmaması, kaçma şüphesine dair somut delil olmaması, suçun katalog suçlar arasında yer almaması gibi sebeplerle müvekkilin tutukluluk halinin devamına dair verilen kararın hatalı olduğunu beyan ederiz," ifadelerine yer verdi.

Avukat Eryılmaz ise dilekçesinde, "Müvekkilin mevcut infaz rejimine göre çekeceği ceza miktarının açık olduğu" vurgusunu yaparak, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme Kararları

28 Aralık 2024 tarihinde Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, Bahtiyar dışında tutuklu sanık olan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran da "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.