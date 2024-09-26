Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişmeler! Yeni Kamera Kayıtları Ortaya Çıktı, 3 Amcanın Evi Arandı

Diyarbakır’da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve arama çalışmalarının ardından 19 gün sonra bir dere yatağında cansız bedeni çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayeti ile ilgili soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Narin’in adli tıp raporuna göre cinayete kurban gittiği kesinleşti ve katil ya da katillerin bulunması için yeni deliller üzerinde duruluyor. Son olarak köyde elde edilen yeni kamera kayıtlarının TÜBİTAK’a gönderildiği açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından bugün de köyde hareketlilik devam etti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 Cumhuriyet savcısının gözetiminde, jandarma ekipleri Narin’in üç amcasının evlerinde arama yaptı.

YENİ KAMERA KAYITLARI TÜBİTAK’A GÖNDERİLDİ

Jandarma ekipleri tarafından, Memduh Erhan ve Barış Güran’ın evlerinde yapılan aramalar sonucunda yeni kamera kayıtları bulundu. Elde edilen bu cihazlar ve kayıtlar, detaylı incelenmek üzere TÜBİTAK’a gönderildi. Bu gelişme, olayın aydınlatılması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bilindiği üzere, cinayetin işlendiği gün Narin Güran’ın kaybolduğu köyde birçok kamera kaydının aniden kesildiği belirlenmişti. Bu kayıtların kaybolması, olayın çözümü için kilit bir nokta olarak görülüyor. TÜBİTAK, silinen ya da gizlenmiş kayıtları geri getirmeye çalışıyor.

TÜBİTAK SİLİNEN KAYITLARI GERİ GETİRMEYE ÇALIŞIYOR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk'in koordinasyonunda yürütülen Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında, Tavşantepe köyünde önemli bir arama gerçekleştirildi. 3 Cumhuriyet savcısının katılımıyla, jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve JASAT ekipleri, Narin’in amcaları olan Memduh Erhan ve Barış Güran’ın evlerinde detaylı bir arama yaptı. Bu evlerde Narin’in kaybolmadan önce kullanılan kameraların bulunduğu, ancak kaybolduğu gün bu kameraların aniden çalışmayı durdurduğu ortaya çıkmıştı. Bu tespitin ardından evde bulunan tüm kayıt cihazlarına el konuldu ve detaylı inceleme yapılması amacıyla TÜBİTAK’a gönderildi.

KÖYDE ARAMALAR SÜRÜYOR, AİLE ÜYELERİ GÖZALTINDA

Soruşturma süresince savcılık ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar kapsamında, Narin Güran’ın amcalarının yanı sıra diğer aile üyelerinin de şüpheli davranışları dikkat çekiyor. Daha önceki günlerde de köyde birçok arama yapılmış ve şüpheli durumlar gün yüzüne çıkarılmıştı. Özellikle yenge Hediye Güran’ın, Narin’in kaybolduğu gün evdeki halı ve koltuk örtülerini yıkaması, soruşturma ekiplerinin dikkatini çeken önemli detaylardan biri olmuştu. Ayrıca, aynı gün aile bireylerinin birden fazla kez banyo yapmaları da şüphe uyandıran yeni bilgiler arasında yer alıyor. Şu anda soruşturma kapsamında toplamda 12 kişinin tutuklu olduğu biliniyor, ancak cinayetin faili ya da failleri henüz belirlenemedi.

YENGE HEDİYE GÜRAN'IN ŞÜPHELİ HAREKETLERİ GÖZALTINDA

Narin Güran cinayetinde bir diğer önemli gelişme, Narin’in kaybolduğu gün yenge Hediye Güran’ın evdeki tüm halı, koltuk örtüsü ve yollukları yıkaması oldu. Bu şüpheli hareketin ardından yenge Hediye Güran, sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Olay günü birçok aile üyesinin benzer şekilde şüpheli davranışlar sergilediği tespit edildi. Örneğin, aile bireylerinin olay günü birden fazla kez banyo yapmaları da dikkat çekici bir detay olarak soruşturmaya dahil edildi. Şu anda soruşturmada toplamda 12 kişi tutuklu durumda ve her biri jandarma tarafından titizlikle inceleniyor.

SAVCILIK VE JANDARMA EKİPLERİ YENİ DELİLLER PEŞİNDE

Narin Güran’ın cinayeti, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı ve soruşturma titizlikle devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı derinleştirmek ve yeni delillere ulaşmak amacıyla köyde ve aile bireyleri arasında arama çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri ve savcılık, cinayetin aydınlatılması ve katilin bulunması için gece gündüz çalışıyor. Elde edilen yeni kamera kayıtları ve diğer deliller, soruşturmanın en önemli aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Cinayetin aydınlatılması için savcılık ve jandarma ekipleri her geçen gün yeni adımlar atarken, köydeki arama ve incelemeler de tüm hızıyla sürüyor. Kamera kayıtlarının detaylı incelemeleri ve elde edilen yeni deliller ışığında cinayetin faillerinin bulunması an meselesi olarak görülüyor. Katil ya da katillerin kim olduğu sorusu ise hala yanıt bekliyor.