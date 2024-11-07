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Narin Güran Cinayetinde Şok Savunma: Anne Yüksel Güran'dan Çarpıcı Açıklamalar

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran, tutuklu sanık olarak mahkemede önemli beyanlarda bulundu.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 21:13
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 21:13
Narin Güran Cinayetinde Şok Savunma: Anne Yüksel Güran'dan Çarpıcı Açıklamalar

Narin Güran Cinayetinde Şok Savunma

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi davasında tutuklu sanık anne Yüksel Güran savunma yaptı. Güran, mahkemede olay günü yaşananları detaylı bir şekilde anlattı.

İftira İddiası ve Aile Sofrası

Yüksel Güran, Narin’in kaybolduğu gün sabahının çok sevinçli geçtiğini belirterek, "Mutluyduk, bilmiyorduk son soframız olacağını." dedi. Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos günü evde kahvaltı yaptıklarını anlatan Güran, ayrıca çocuğunun kendisine gelinlik almak için sorular yönelttiğini de dile getirdi.

Narin'in Kaybolması ve Mahkeme Süreci

Narin’in kaybolduğu günde evin önünde birçok şey yaşandığını ancak bunun sonrasında çocuğunu bir daha göremediğini ifade eden Güran, jandarmaya verdiği ifadelerde hata olmadığını, Salim Güran’ın evlerine hiç gelmediğini söyledi. "Yemin ederim, ikisi de (Salim Güran, Nevzat Bahtiyar) evimize gelmedi. Nevzat bana iftira atıyor," diyerek kendini savundu.

Mahkemede Duygusal Anlar

Mahkeme başkanının Narin’i kendisinin öldürüp öldürmediği sorusuna Güran, "Yemin ederim, ben öldürmedim," yanıtını verdi. Hakkında farklı suçlamalar var olduğunu ifade eden Güran, kaybolan kızının ailesi için ne kadar önemli olduğunu belirterek, "Kızım benim kıymetlimdi." dedi.

Nevzat Bahtiyar'a Yönelik İddialar

Anne Güran, "Nevzat, ikimize de iftira atıyor. Kim Narin’in katilini bulabilirse, onu çıkarın bana," diyerek şikayetlerini dile getirdi. Duruşma sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Güran, "Kızımı öldürdüler, hayallerimizi yıktılar," ifadelerini kullandı. Narin’in kaybolması sonrası duyduğu acıyı tüm kalbiyle hissettirdi.

Dava Süreci Devam Ediyor

Duruşma, tutuklu sanık amca Salim Güran’ın savunması ile devam etmekte. Narin Güran cinayeti davası, Diyarbakır'da büyük bir infial yaratırken, anne Yüksel Güran'ın yaşadıkları ve söyledikleri davanın seyrini etkilemeye devam ediyor.

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