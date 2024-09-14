Narin Güran Davasında Yeni Gelişmeler: Annenin Diş Yapısıyla İlgili Örnekler Alındı

Diyarbakır'da Narin Güran Davasında Tutuklu Annenin İncelenmesi

Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, "kasten öldürme suçuna iştirak etmek"le suçlanan Yüksel Güran'dan ağız ve diş yapısına dair örnekler alındı.

Narin Güran'ın Kayboluşu ve Cinayeti

Narin Güran, 21 Ağustos'ta Merkez Bağlar ilçesinde kaybolmuş ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunmuştu. Bu trajik olayla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Anne Yüksel Güran'dan Örnekler Alındı

Olayla ilgili olarak tutuklanan anne Yüksel Güran'dan, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde ağız ve diş yapısıyla ilgili örnekler alındı. Bu örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Isırık İzinin Uyuşması Bekleniyor

Alınan örneklerin, aynı suça karışan ve tutuklu bulunan Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık iziyle karşılaştırılacağı bilgisi edinildi. Hazırlanacak rapor, iki örneğin uyuşup uyuşmadığını belirleyecek.

Bu gelişmeler, ülke genelinde büyük bir yankı uyandıran Narin Güran davasında önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.