Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı

-Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken, tutuklu amca Salim Güran'ın olay günü telefonla 5 kez aradığı kuzeni Mehmet Şerif Güran, iddialar hakkında ilk kez konuştu. Antalya’da tatilde olan Mehmet Şerif Güran, amcasının telefon görüşmelerine ilişkin bilgileri ve kendisine yollanan fotoğrafları emniyet birimlerine teslim etti. Güran, amcasının ses tonunu ve aramalardaki içeriği detaylandırarak, olayın gerçek boyutunu anlamaya yönelik açıklamalarda bulundu.



SALİM GÜRAN'IN TELEFON GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN DETAYLAR

Narin Güran’ın cinayetinde önemli bir detay olarak öne çıkan, tutuklu amca Salim Güran'ın, 21 Ağustos 2024 tarihinde, saat 16.43 ile 17.59 arasında kuzeni Mehmet Şerif Güran’ı 5 kez aradığı belirlendi. Bu görüşmelerin toplam süresi 352 saniye olarak kaydedildi. Salim Güran’ın en son 15.15’te okulun güvenlik kamerasına yansıyan Narin’in kaybolmasının ardından Antalya’daki telefonunu aradığı ve toplamda 1 saat 16 dakika boyunca görüştüğü ortaya çıktı.

Jandarma, bu telefon görüşmelerinin Diyarbakır’da yaşayan amcasının oğlu Mehmet Şerif Güran ile yapıldığını belirledi. Mehmet Şerif Güran, 21 Ağustos günü Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde ailesiyle tatil yapıyordu. Salim Güran'ın aramalarında ses tonunun ve konuşma içeriğinin ne derece rahatsız edici olup olmadığını değerlendirmek üzere detaylı bir inceleme yapıldı.

MEHMET ŞERİF GÜRAN'IN AÇIKLAMALARI

Mehmet Şerif Güran, "Antalya-Kemer'de ailemle tatil yapıyordum. İlk aramayı saat 16.43'te aldıktan sonra, köydeki pamuk tarlamın kurtlandığını söyledi. Saat 16.55'te bana tarladan fotoğraf gönderip 'İlaçlama yapayım mı?' diye sordu" şeklinde konuştu. Güran, amcasının sesinde herhangi bir panik veya tedirginlik hissetmediğini, sesinin oldukça rahat ve sakin olduğunu ifade etti. Görüşmeler sırasında amcasının tatil durumu hakkında da sohbet ettiği belirtildi.

Salim Güran’ın kendisine yolladığı fotoğrafları da emniyet birimlerine teslim eden Mehmet Şerif Güran, olayın ardından Diyarbakır'a döndüğünü söyledi. Güran, “Böyle bir şey yapmasını beklemezdim, desem onu korumuş gibi oluyor. Köydeki herkese bu tutum yüklendi. Gerçeği yargı ortaya çıkaracak” şeklinde açıklamada bulundu.

SALİM GÜRAN'IN AMACININ NE OLDUĞU ÜZERİNDE DURULUYOR

Soruşturma birimleri, Salim Güran’ın kuzeniyle irtibata geçme amacını ve bu davranışın arkasındaki olası nedenleri araştırıyor. Amcanın, olayla ilgili hedef şaşırtmak amacıyla kuzeniyle iletişim kurduğuna dair iddialar üzerinde duruluyor. Bu bağlamda, telefon görüşmeleri ve mesaj içerikleri üzerinden detaylı bir inceleme yapılıyor.

İDDİALAR VE SON GELİŞMELER

Narin Güran’ın kaybolduğu ve cansız bedeninin bulunduğu süreçte, Salim Güran'ın kuzeniyle olan telefon görüşmeleri, cinayet soruşturmasının önemli parçalarından biri olarak değerlendiriliyor. Mehmet Şerif Güran’ın açıklamaları, olayın seyrini etkileyebilir ve amca Salim Güran’ın cinayetle olan bağlantısının aydınlatılmasına yardımcı olabilir.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, olayın tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve adaletin sağlanması için çalışmalar devam ediyor. Kamuoyunun merakla takip ettiği bu davada, yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği ve olayın tüm gerçeklerinin nasıl aydınlatılacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.