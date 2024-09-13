Narin'in Ölümü Üzerine Anne Yüksel Güran'dan Şaşırtan Açıklamalar

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili anne Yüksel Güran, tutuklu amcayla aralarında husumet olmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 13:38
Narin'in Ölümü Üzerine Anne Yüksel Güran'dan Şaşırtan Açıklamalar

Narin Güran’ın Ölümü ve Anne Yüksel Güran’ın Açıklamaları

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada, anne Yüksel Güran (44) tutuklandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ifadesinde, "Salim Güran ile ailecek bir husumetimiz yok. Kızıma neden bu şekilde zarar verdiğini bilmiyorum" dedi.

Olayın Gelişimi

Narin Güran, 21 Ağustos’ta merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan sonra 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatarak Yüksel Güran'ı tutukladı.

İfadesindeki Çelişkiler

Yüksel Güran, savcılıkta verdiği ifadenin tekrarında, o gün eşi Arif Güran’a Narin’in kaybolduğunu bildirmediğini, çünkü telaşlanmasından korktuğunu aktardı. Ayrıca, amca Salim Güran'ı aramadığını ve olay günü evde bulunduğunu savundu.

Mahkemede Yanıtları

Mahkemede yapılan sorgulamada, Narin'in kaybolduğu saatlerde Hausumet olduğu iddialarına karşılık, Güran, "Olay günü Halil'in yanımda olduğunu hatırlıyorum. Elit Hediye, o zaman oradaydı," dedi. Ayrıca, evdeki halıların değişip değişmediğine dair soruya da evdeki durumu anlattı.

Salim ile Bağlantısı Yok

Yüksel Güran, "İddialara göre, Narin'in cesedini Salim vermiş. Ancak bu tür bir bilgiye sahip değilim. Salim ile dost olan Nevzat'la aramızda husumet yoktur," dedi. Yüksel Güran, olayla ilgili en ufak bir bilgiye sahip olmadığını ve tüm suçlamaları reddettiğini ifade etti.

Sonuç Olarak

Yüksel Güran, kızının kaybolduğu gün yaşananları anlatarak, Narin'in Kuran kursuna gitmeden önce kuzenlerini özlediğini belirtti. Olayın mağduru olan Narin için bir adalet arayışı sürerken, Yüksel Güran'ın ifadesi durumun karışıklığını artırmayı sürdürüyor. Tüm bu gelişmeler, Narin’in ailesinin yaşadığı derin acıyı gözler önüne sererken, aynı zamanda soruşturmanın alandaki gizemi koruduğunu göstermektedir.

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