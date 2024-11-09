Narkoçelik-47 Operasyonu: 142 Şüpheli Tutuklandı

Narkoçelik-47 Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformları, internet siteleri ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu satışı yapanlara karşı gerçekleştirilen Narkoçelik-47 operasyonunun detaylarını paylaştı.

Şüphelilere yönelik geniş kapsamlı operasyon

Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında yakalanan 150 şüpheliden 142'sinin tutuklandığını ve 8'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu. 783 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonun, çevrim içi zehir tacirlerine karşı yapıldığını vurguladı.

Siber devriye uygulamaları ile uyuşturucu satıcılarına karşı mücadele

Yerlikaya, siber devriyelerin çevrim içi platformlar ve şifreli mesajlaşma ağlarındaki anahtar kelime ve semboller üzerinden uyuşturucu satıcılarını belirlediğini ifade etti. Yapay zeka destekli algoritmalar kullanılarak, karanlık ağda faaliyet gösteren satıcıların tespit edildiğini aktardı.

Operasyonun devam edeceği vurgusu!

Yerlikaya, "İçişleri ailesi olarak ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız"