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Narkoçelik-49 Operasyonu: 58 Şüpheli Yakalandı, 1.756 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 23 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-49 operasyonunda 58 şüpheli yakalandığını ve 1.756 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:07
Narkoçelik-49 Operasyonu: 58 Şüpheli Yakalandı, 1.756 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Narkoçelik-49 Operasyonu ile Uyuşturucuya Ağır Darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Narkoçelik-49" operasyonunun sonuçlarını açıkladı. 23 ilde yapılan operasyonda 1 ton 756 kilogram uyuşturucu madde ve 34 milyon 617 bin 835 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 58 şüpheliden 40'ının tutuklandığını, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu. Bu operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin işlemleri hâlâ devam ediyor.

İstanbul Merkezli Operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda, 34 milyon 270 bin uyuşturucu hap, 4 kilogram metamfetamin ve 6 kilogram eroin ele geçirildi. Bu miktar, jandarma tarafından bir seferde yakalanan en yüksek uyuşturucu hap miktarı olarak kaydedildi.

Diğer İllerde Ele Geçirilenler

Diyarbakır'da 1 ton 365 kilogram esrar, 544 bin kök skunk ve 451 bin kök kenevir bulundu. Antalya'da ise 36 bin uyuşturucu hap ile 12 kilogram skunk ve 14 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Manisa'da 8 bin 123 uyuşturucu hap, Aksaray'da 1,5 kilogram metamfetamin ve Hatay'da 136 bin uyuşturucu hap yakalandı. Bu operasyonlar sonucunda toplamda çok sayıda şüpheli tutuklandı.

Yerlikaya'dan Uyuşturucu ile Mücadele Çağrısı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelede birlikte çalışma çağrısında bulunarak, "Uyuşturucu milletimizin güvenliğini, sağlığını ve geleceğini tehlikeye atıyor. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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