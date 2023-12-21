Narkogüç-40 Operasyonu: Türkiye genelinde 376 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye genelinde yapılan Narkogüç-40 operasyonu ile 376 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

Narkogüç-40 Operasyonu: Türkiye genelinde 376 şüpheli gözaltına alındı
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Uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu madde satıcılığı yapanlara 47 il genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkogüç-40 operasyonu kapsamında 1 ton 156 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 14 milyon 200 bin uyuşturucu hap ile birlikte 376 zehir taciri şüphelisi de yakalandı.

Operasyon İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.

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