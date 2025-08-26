Nasır Hastanesi Saldırısı: Katar, Kuveyt ve Mısır'dan Acil Müdahale Çağrısı

Nasır Hastanesi saldırısına uluslararası tepki: Acil harekete geçilsin

Katarlı, Kuveytli ve Mısırlı yetkililer ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Arap Birliği ve Hamas, Gazze'deki Nasır Hastanesi hedef alındıktan sonra İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerini durdurmak için uluslararası kurumlara acil müdahale çağrısında bulundu.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Nasır Hastanesi'ni bombalamasını ve bunun sonucunda masum, silahsız sivillerin ölmesini güçlü şekilde kınadı. Açıklamada saldırı, İsrail güçlerinin Filistin halkına karşı işlediği "iğrenç suçların" yenisi ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirildi.

Bakanlık, İsrail'in gazetecileri ile yardım ve sağlık çalışanlarını hedef alan yaklaşımının sivillerin korunması ve faillerin cezalandırılmasının sağlanması için acil ve kararlı uluslararası eylem gerektirdiğini vurguladı.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Nasır Hastanesi'ndeki sağlık, yardım ve medya personelinin hedef alınmasını güçlü şekilde kınadı ve bunun uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunu bildirdi. Bakanlık, İsrail'in savunmasız Filistin halkına karşı hesap verebilirlik olmaksızın sistematik suçlar işlemeye devam ettiğine dikkat çekti.

Kuveyt ayrıca uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), Filistin halkına karşı işlenen suçları durdurmak ve işgal altındaki Filistin'de suç işleyenlerin cezasız kalmamasını sağlamak için hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı en sert şekilde kınadı ve olayın İsrail'in uluslararası insani hukuku açıkça ihlalinin bir tekrarı olduğunu belirtti. Açıklamada, İsrail'in gazetecileri, sağlık ve insani yardım çalışanlarını hedef alması şiddetle kınandı ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı işlediği suçlar reddedildi.

Mısır, BMGK ve uluslararası toplumu bu tehlikeli yaklaşıma son vermek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarını durdurmak için etkili şekilde müdahale etmeye çağırdı.

KİK

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi yaptığı yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ndeki sağlık, yardım ve medya personelinin hedef alınmasını kınadı. Budeyvi, bu eylemin tüm uluslararası ve insani hukukun açık bir ihlali olduğunu ve uluslararası meşruiyet kararlarına meydan okuduğunu belirtti.

Genel Sekreter, uluslararası toplumun saldırıları durdurmak, failleri sorumlu tutmak ve Gazze'deki insani yardım ile medya çalışanlarına acil uluslararası koruma sağlamak için derhal ve kararlı bir şekilde harekete geçmesi çağrısını yineledi.

Arap Birliği

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Nasır Hastanesi saldırısını kınayarak çok sayıda kişinin öldüğü bu saldırıyı "tam bir katliam ve suç" olarak nitelendirdi. Ebu Gayt, Gazze'de yaşananları savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak tanımladı ve uluslararası toplumu İsrail'i işlenen suçlardan sorumlu tutmaya çağırdı.

Hamas

Hamas'ın yazılı açıklamasında, İsrail'in gazetecileri, sağlık personelini ve sivil savunma personelini bombalayarak yaklaşık 23 aydır saldırılarını sürdürdüğü, bunların "korkunç katliamlar" olduğu vurgulandı. Hamas uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler'e ve ilgili taraflara İsrail'in Gazze'de işlediği suçları ve sistematik soykırımı durdurmak için derhal ve ciddi adımlar atma çağrısı yaptı.

İsrail ordusunun saldırısı ve kayıplar

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenledi. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı olmak üzere 20 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP gibi kuruluşlarda görev yapan Meryem Ebu Dekka, NBC News'ten Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz yer aldı.

İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 gazeteciyi öldürdüğü belirtilmesine rağmen yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.