NATO 'Doğu Gözcüsü' ile Doğu Kanadı Savunmasını Güçlendiriyor

Rutte: "Doğu Gözcüsü" başlatıldı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya’nın hava sahasının Rusya tarafından ihlal edilmesinin ardından müttefik ülkelerle birlikte "Eastern Sentry" (Doğu Gözcüsü) adlı yeni bir girişimi başlattıklarını duyurdu. Rutte, Brüksel'deki karargahta Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rutte, "Rus insansız hava araçlarının (İHA), 9 Eylül’ü 10 Eylül’e bağlayan gece Polonya’nın hava sahasına girmesi üzerine NATO ve Polonya’nın hava savunma sistemlerinin karşılık verdiğini" belirterek, "Yaşananlar münferit bir olay değildi. Rusya'nın doğu kanadımızdaki hava saldırılarındaki pervasızlığı giderek artıyor. Romanya, Estonya, Letonya ve Litvanya'da hava sahamızı ihlal eden İHA'lar gördük. İster kasıtlı ister kasıtsız olsun, bu tehlikeli ve kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Rutte, NATO'nun kuruluş antlaşmasının 4. maddesi uyarınca konunun müttefiklerle istişare edildiğini ve bunun üzerine "NATO, doğu kanadımızdaki duruşumuzu daha da güçlendirmek için Doğu Gözcüsü'nü başlatıyor." dedi. Rutte, girişimin ilerleyen günlerde başlayacağını ve Danimarka, Fransa, İngiltere, Almanya ile diğer müttefiklerden gelen çeşitli unsurları içereceğini açıkladı. Ayrıca girişimin, daha geleneksel askeri yeteneklerin yanı sıra İHA'ların kullanımına yönelik özel zorlukları ele alacak unsurlar barındıracağına dikkat çekti.

Orgeneral Grynkewich: "Tamamen yeni bir savunma tasarımı"

Orgeneral Alexus G. Grynkewich, girişimi "tamamen yeni bir savunma tasarımı" olarak nitelendirdi. Grynkewich, daha önce doğu kanadında uygulanan yaklaşımın ayrı noktalarda yürütülen hava devriyeleri ve dağınık kara tabanlı hava savunma sistemlerine dayandığını belirterek, "Tehditleri gördükçe, her bir ülkeyle ayrı ayrı çalışıyoruz. Bu, kapsamlı ve entegre bir yaklaşım olacak ve ek kaynaklarla, hattaki boşlukları doldurabileceğiz. Belirli bir tehdit anında savunma yapmak için kuvvetlerimizi ihtiyaç duyduğumuz yerlere yoğunlaştırabileceğiz. Tüm doğu kanadında çok daha iyi bir iletişim kuracağız, böylece bu savunmaya gerçekten entegre bir yaklaşım olacak." ifadelerini kullandı.

Polonya'nın açıklamaları ve Rusya'nın yanıtı

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında Polonya hava sahasında "eşi benzeri görülmemiş" ihlaller yaşandığını bildirmişti. Polonya, Ukrayna'daki hedeflere düzenlenen saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki tesislere yönelik yoğun saldırılar kapsamında Polonya topraklarındaki tesisler hedef alınmamıştır." ifadesine yer verdi ve olayla ilgili olarak Polonya tarafıyla istişarelere hazır olduklarını bildirdi.

Öne çıkan noktalar: Yeni girişim, doğu kanadında entegre hava ve kara savunması kurulmasını, İHA tehdidine karşı özel unsurların devreye alınmasını ve müttefikler arasında daha sıkı koordinasyonu hedefliyor.