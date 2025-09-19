NATO, Estonya'ya Giren Rus Jetlerini Durdurdu

NATO, Rus jetlerinin Estonya hava sahasını ihlal ettiğini ve ittifakın derhal yanıtıyla uçakların durdurulduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 18:39
NATO, Estonya'ya Giren Rus Jetlerini Durdurdu

NATO, Estonya'ya Giren Rus Jetlerini Durdurdu

NATO, Rus jetlerinin Estonya hava sahasını ihlal ettiğini ve İttifakın derhal yanıt vererek uçakları durdurduğunu duyurdu.

NATO Sözcüsü Allison Hart, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Rus jetleri bugün erken saatlerde Estonya hava sahasını ihlal etti. NATO derhal yanıt vererek Rus uçağını durdurdu."

Sözcü, olayın "Rusların pervasız davranışlarının" ve NATO'nun karşılık verme yeteneğinin bir başka örneği olduğunu belirtti.

Önceki İhlaller

Polonya, 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini bildirmiş; NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DEA'nin Meksika Kartellerine Askeri Müdahale Çağrısı Beyaz Saray ve Pentagon'da Tartışma Yarattı
2
Kastamonu'da 8 Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı
3
Tokat Artova'da motosiklet kazası: Sürücü Uğur Aydan (32) hayatını kaybetti
4
Mustafa Elitaş Kayseri'de: 'Netanyahu ve çevresindeki insanlar her türlü lanete layık'
5
Manisa'da Amcasını Bıçaklayan Kişi Tutuklandı
6
Erdoğan: TEKNOFEST İstanbul'da Türk Savunma Sanayinde Farklı Bir İvme
7
Adana'da Market Zinciri Deposunda Yangın Söndürüldü

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek