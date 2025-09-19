NATO, Estonya'ya Giren Rus Jetlerini Durdurdu

NATO, Rus jetlerinin Estonya hava sahasını ihlal ettiğini ve İttifakın derhal yanıt vererek uçakları durdurduğunu duyurdu.

NATO Sözcüsü Allison Hart, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Rus jetleri bugün erken saatlerde Estonya hava sahasını ihlal etti. NATO derhal yanıt vererek Rus uçağını durdurdu."

Sözcü, olayın "Rusların pervasız davranışlarının" ve NATO'nun karşılık verme yeteneğinin bir başka örneği olduğunu belirtti.

Önceki İhlaller

Polonya, 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini bildirmiş; NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmişti.