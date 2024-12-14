NATO Genel Sekreter Yardımcısı Dezenformasyon ve Mezenformasyon Üzerine Konuştu

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Stratcom Summit '24'te Açıklamalarda Bulundu

NATO Kamu Diplomasisinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Marie-Doha Besancenot, dezenformasyon ve mezenformasyon konularında caydırıcılığın NATO'nun temel görevlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Besancenot, "Dezenformasyon ve mezenformasyon, her ikisi de zararlı ama bir tanesi kasıtlı" ifadesini kullandı.

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi Başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '24)'in son günü, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İletişim ve Enformasyon Genel Direktör Yardımcısı Dr. Tawfik Jelassi ve Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İletişimden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Melissa Fleming'in video mesajlarıyla başladı.

Etkinlik, görüntülü mesajların ardından BBC haber spikeri ve muhabiri Louisa Pilbeam moderatörlüğünde, Besancenot'un katıldığı "Bilgi Çağında Tehditlere Karşı Caydırıcılık ve Savunma: NATO ile Bir Söyleşi" başlıklı oturumla devam etti.

Yapay Zeka ve İletişim Üzerine İşbirliği Vurgusu

Video mesajla katılımcılara hitap eden Jelassi, etkinliğin organize edilmesinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, "Yapay Zeka ve İletişim: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" teması altında önemli bir diyalog başlattıklarını belirtti.

Jelassi, yapay zekanın karmaşıklığını ele alırken güçlerimizi birleştirmeliyiz diyerek, dezenformasyonun yaygınlaşmasının yanı sıra teknolojinin etik yönetişimi ve dijital becerilere duyulan ihtiyaç konularını gündeme getirdi.

BM'nin Enformasyon Ortamı Hedefleri

Fleming ise video mesajında, dijital çağın iletişim alanında sağladığı yeniliklere ve zorluklara değindi. BM'nin, zararlı içeriklerin teşvik edilmediği bir enformasyon ortamı oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Besancenot'tan Caydırıcılık Açıklamaları

Oturumda konuşan Besancenot, Türkiye'ye Stratcom Summit '24 organizasyonu için teşekkür ederek, kitlelerin bir bütün olarak bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı. NATO'nun yıllardır teknolojik araçlara yatırım yaptığını ve büyük veri araçlarının etkin kullanıldığını ifade etti.

Besancenot, dezenformasyon ve mezenformasyon üzerine yaptığı açıklamalarda, her ikisinin de zararlı olduğunu ancak birinin kasıtlı olarak üretildiğini yineleyerek, NATO'nun bu konuda yürüttüğü çalışmaların önemini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 'İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm' temasıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit'24) 'Bilgi Çağında Tehditlere Karşı Caydırıcılık ve Savunma: NATO ile Bir Söyleşi' oturumu düzenlendi. Oturuma NATO Kamu Diplomasisinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Marie-Doha Besancenot (sağda), konuşmacı olarak katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 'İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm' temasıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit'24) 'Bilgi Çağında Tehditlere Karşı Caydırıcılık ve Savunma: NATO ile Bir Söyleşi' oturumu düzenlendi. Oturuma NATO Kamu Diplomasisinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Marie-Doha Besancenot (sağda), konuşmacı olarak katıldı.