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NATO Genel Sekreteri Rutte'dan Kritik Silahlanma Açıklaması

NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya tehdidine karşı NATO topraklarında daha fazla silaha ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 12:03
NATO Genel Sekreteri Rutte'dan Kritik Silahlanma Açıklaması

NATO Genel Sekreteri Rutte'dan Silahlanma Çağrısı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika'dan Türkiye'ye kadar tüm NATO topraklarında daha fazla silaha ihtiyaç olduğunu ifade etti. Rutte, Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna savaşı ve NATO üyelerinin savunma harcamaları üzerindeki değerlendirmelerini paylaştı.

Artan Savunma İhtiyacı

Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO topraklarına saldırmasını caydırmak için daha fazla para ve endüstriyel üretim gerektiğini belirtti. “Amerika'dan Türkiye'ye kadar tüm NATO topraklarında ek üretim hatlarına, ek vardiyalara, daha fazla mühimmata, daha fazla Leopard 2 tankına, daha fazla F-35 savaş uçağına ve daha fazla silaha ihtiyacımız var. O zaman bize saldırmaya asla cesaret edemez.” ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Saldırı Potansiyeli

Rusya'nın NATO'ya saldırabileceği yönündeki soruya Rutte, “Putin bunu bir an bile düşünmemeli. Bu onun için yıkıcı sonuçlar doğurur.” yanıtını verdi. Rutte, Rusya'nın devlet bütçesinin %40'ını savunmaya harcadığını, bu oranın milli gelirinin %10'una tekabül ettiğini belirtti.

Trump'ın Savunma Harcamaları Üzerine Yorumları

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'daki NATO üyelerinden gayrisafi yurtiçi hasılalarının %5'ini silahlanmaya ayırmalarını talep etmesi ile ilgili konuşan Rutte, “Trump son görev süresi boyunca bu talebinde genel olarak haklıydı. Bu girişim sayesinde daha fazla yatırım yaptık. Avrupalı müttefikler ve Kanada, 2014'ten bu yana savunma için 600 milyar doların üzerinde harcama yaptı.” dedi.

Almanya'nın Rolü

Özellikle Alman ekonomisinin büyüklüğünü göz önünde bulundurarak, silah ve mühimmat üretimi konusunda daha fazlasını yapmak gerektiğini belirten Rutte, “Almanya'nın savunma harcamalarını artırması gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Rutte, gelecek aylarda birçok Avrupa ülkesinde savunma harcamalarının artırılması gerektiğinin tartışılacağını da ekledi.

Sonuç olarak Rutte, “Savaşa hazırlıklı olmalıyız. Savaştan kaçınmanın en iyi yolu budur.” diyerek, NATO'nun savunma kapasitesinin artırılması gerektiğini vurguladı.

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