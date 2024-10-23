NATO Genel Sekreteri Rutte'den TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Sert Tepki

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısını sert bir dille kınadı.

Rutte, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara'dan gelen ölü ve yaralı haberleri son derece endişe verici. NATO, müttefikimiz Türkiye'nin her zaman yanındadır. Terörizmin her türlüsünü kınıyoruz ve durum gelişmelerini yakından takip etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktararak, NATO'nun Türkiye'ye olan desteğini ilettiğini belirtti.