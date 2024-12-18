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NATO Genel Sekreteri Rutte, Zelenskiy ile Brüksel'de Görüştü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Brüksel'de konuk ederek askeri ve ekonomik destek konularını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 23:34
NATO Genel Sekreteri Rutte, Zelenskiy ile Brüksel'de Görüştü

NATO Genel Sekreteri Rutte, Zelenskiy'yi Brüksel'de Ağırladı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi, Ukrayna'ya askeri desteğin artırılması ve ülkenin ekonomik açıdan güçlendirilmesi konularında üst düzey görüşmeler yapmak üzere Brüksel'de ağırladı.

Önemli Görüşmeler ve Amaçlar

Rutte ve Zelenskiy, Brüksel'de yapılacak görüşme öncesi ortak açıklamalarda bulundu. Rutte, Zelenskiy'i konutunda ağırlarken, ikili ve delegasyonlar düzeyinde yapılacak görüşmelerde, Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerinin artırılması ve savaş sonrası döneme hazırlığı için ekonomisinin güçlendirilmesi konularının ele alınacağını belirtti.

Müttefiklerin Katılımı ve Hedefler

Görüşmeye ilerleyen saatlerde bazı Avrupalı müttefiklerin de katılacağını ifade eden Rutte, barış müzakereleri zamanı geldiğinde Ukrayna'nın "mümkün olan en güçlü konumda olmasını sağlamanın" müttefik liderlerin gündeminde önemli bir yer tuttuğunu aktardı. Rutte, bunun sağlanabilmesi için Ukrayna'ya hava savunma sistemleri ve silah yardımlarının artırılması gerektiğini vurguladı.

Kritik Altyapının Korunması

Rutte, ülkenin kritik altyapısının korunması için 19 hava savunma sisteminin teslim edilmesinin önemine değindi. Ukrayna'nın askeri gibi savaş sonrasına hazırlıklı olması için ekonomik açıdan da güçlendirilmesinin gerekliliği üzerinde duran Rutte, "Bir gün barış geldiğinde, Ukrayna'nın ekonomisini gelecekteki bir barış anlaşmasından sonra nasıl olacağını ele aldığımızdan emin olacağız," ifadelerini kullandı.

Zelenskiy’den Güvenlik Garantileri Vurgusu

Zelenskiy, yarın katılacağı AB Liderleri Zirvesi ve bugünkü görüşmede ülkesine yönelik "güvenlik garantileri" hakkında konuşacaklarını belirterek, Avrupa'nın "ortak bir duruşa sahip olmasının" önemini vurguladı. Bu akşam yapılacak görüşmeye AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile birlikte Almanya, Polonya, İtalya ve Danimarka liderlerinin katılması bekleniyor.

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