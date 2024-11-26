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NATO Komutanı Vandier: Avrupa Silahlanma Yarışında Kurallarını Esnetmeli

Amiral Vandier, Avrupa'nın silahlanma yarışında başarılı olabilmesi için mevcut kuralları esnetmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 15:05
NATO Komutanı Vandier: Avrupa Silahlanma Yarışında Kurallarını Esnetmeli

NATO Komutanı Vandier'den Çarpıcı Açıklama

NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Amiral Pierre Vandier, Avrupa'nın küresel silahlanma yarışını kazanabilmesi için savunma sektöründeki bağlayıcı kurallarını esnetmesi gerektiğini belirtti.

Kurallara Bağlılık ve Gecikmeler

Politicoya konuşan Vandier, eylül sonunda göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk röportajda, "Avrupa gelecek silahlanma yarışını kendisine uyguladığı kurallarla kazanamaz." ifadesini kullandı. Avrupa'nın silah üreticileri ve tedarik kuruluşlarının bazı kurallara sıkı sıkıya bağlılığının, silahlanma yarışında gecikmelere neden olduğunu söyledi. Vandier, önümüzdeki yıl Hollanda'da yapılacak NATO Zirvesi'nin ise, "Silahlanma yarışında kalmak istiyorsan, kurallarını değiştir" mesajını vermesini bekliyor.

ABD ile Karşılaştırma

Amiral, Avrupa'daki silah üretim düzenlemelerinin ABD ile karşılaştırıldığında çok daha fazla olduğunu vurguladı. Bazı Amerikan savaş gemilerinin günlük olarak modernize edilebildiğine işaret eden Vandier, buna karşın Fransız fırkateynlerinin muharebe modu güncellemeleri için bazen yıllarca beklemek zorunda kaldığını örnek olarak sundu.

İyimser Bir Mesaj

Avrupa’nın silahlanma yarışındaki konumu hakkında iyimser olduğunu belirten Vandier, "Bir mesajım var. Aslında parayı daha iyi kullanarak, daha fazla risk alarak, daha çok şey deneyerek harika şeyler yapabiliriz." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında, Avrupa liderleri kıta savunmasını güçlendirme çabaları içinde, silah üretiminde var olan kuralların "barış dönemine" uygun olduğu ve mutlaka değiştirilmesi gerektiğini dile getirmeye başladılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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