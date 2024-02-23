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NATO'nun askeri tatbikatı için Türk askeri Polonya'da: Tatbikata 5 ülke 3 bin personel katılım gösteriyor

NATO’nun Steadfast Defender 24 tatbikatı kapsamında Brilliant Jump 24 tatbikatına katılacak olan Türk askerleri, Polonya’daki Szczecin Goleniow Havaalanına indi.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 17:34
NATO'nun askeri tatbikatı için Türk askeri Polonya'da: Tatbikata 5 ülke 3 bin personel katılım gösteriyor

NATO, Türkiye’nin de katıldığı büyük çaplı bir askeri tatbikatı Polonya’da başlattı. Steadfast Defender24 adı verilen tatbikat, NATO’nun öncü gücü olan Çok Yüksek Hazırlık Müşterek Görev Gücü’nün (VJTF) hazırlık ve harekat kabiliyetini test etmeyi amaçlıyor. Tatbikatın bir parçası olan Brilliant Jump 24, Türk birliklerinin de yer aldığı hava indirme operasyonunu içeriyor. NATO, tatbikatın müttefiklik dayanışmasını ve caydırıcılığını pekiştireceğini belirtiyor.

NATO, "Polonya’ya hoş geldiniz. Türk birlikleri, Steadfast Defender24'ün bir parçası olan Brilliant Jump 24 tatbikatı için Szczecin Goleniow Havalimanı'na geldi. Müttefikler ve ortaklarla bilgi, uzmanlık ve en iyi uygulamaları paylaşmaya hazırlar." diye açıklama yaptı.

NATO’nun VJTF adını verdiği öncü gücünü oluşturma hedefiyle yapılan Brilliant Jump tatbikatı, NATO’nun VJTF’sinin planlama ve uygulama süreçlerini eğitim yoluyla deneyerek, onların olası çok yönlü bir silahlı çatışmaya karşı müdahale kapasitelerini artırır” şeklinde açıklama yaptı.

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