NATO Parlamenter Asamblesi'nin Antalya'daki Semineri Başarıyla Gerçekleşti

NATO Parlamenter Asamblesi Semineri Antalya'da Tamamlandı

Antalya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi (PA) bünyesindeki Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ile Ekonomi ve Güvenlik Komisyonu ortak semineri sona erdi. TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda çok sayıda oturum düzenlendi.

Ülke Gündemi: Ekonomi ve Güvenlik

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, üç gün süren seminerde ekonomiden güvenliğe, terörden düzensiz göç hareketlerine kadar birçok konunun değerlendirildiğini söyledi. Toplantının verimli geçtiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları belirtti:

"Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşı da ele alındı. Hem parlamenterler hem de uzmanlar tarafından konunun detaylı bir şekilde görüşüldü. Türkiye olarak savaşın bir an evvel sona ermesini arzuluyoruz. Savaşın kazananı olmayacağını yıllardır dile getirdik."

Savaşın Sonlandırılmasının Gerekliliği

Çavuşoğlu, savaşın uzaması ile birlikte karmaşık hale gelen durumlara dikkat çekerek, "Dünya dengesine göre de savaşın sona ermesinin daha yararlı olacağını ifade ettik," dedi.

Terör ve Güvenlik İlişkisi

Seminerde, terör konusu da önemli bir başlık olarak öne çıktı. Çavuşoğlu, "Güneyde en büyük tehdit düzensiz göç ile birlikte terördür. Bu sadece bizim için değil, NATO için de tehdit oluşturmaktadır. Terörle mücadele, sadece bu konudan etkilenen ülkeler için değil, Batı'nın güvenliği için de son derece önemlidir," ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Diplomatik Rolü

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin diplomasi alanındaki köklü geçmişine ve günümüzdeki önemli konumuna da vurgu yaparak, "Dünyadaki sorunların %60'ından fazlası bizim coğrafyamızda meydana gelmektedir," dedi. Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aktif bir diplomasi yürüttüğünü belirten Çavuşoğlu, ülkenin bölgesel sorunların çözümünde etkin olduğunu ifade etti.

Antalya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi (PA) bünyesindeki Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ile Ekonomi ve Güvenlik Komisyonu ortak semineri tamamlandı. TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamada bulundu.