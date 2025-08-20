NATO Zirvesi 2026: Mark Rutte'ten Türkiye'ye teşekkür

Zirve 7-8 Temmuz 2026'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek

NATO'dan yapılan açıklamada, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türkiye'ye 2026'da düzenlenecek zirveye ev sahipliği yapacağı için teşekkür ettiği belirtildi. Açıklamada Rutte'nin ifadelerine yer verildi.

Rutte şu mesajı paylaştı: "Türkiye'ye bu etkinliğe ev sahipliği yapacağı için teşekkür ederim. Türkiye, 70 yıldan uzun süredir NATO'nun güçlü bir müttefiki olarak ortak güvenliğimize paha biçilmez katkılar sağlamaktadır."

Zirvenin tarihleri ve yeri konusunda açıklamada, zirvenin 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirileceği vurgulandı. Rutte, liderlerin burada NATO'yu daha güçlü, adil ve etkili bir ittifak haline getirme yönündeki çalışmalarını sürdüreceklerini ve böylece müttefiklerin ortak güvenliğine yönelik "ciddi zorluklara yanıt vermeye hazır olacaklarını" belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce NATO Zirvesi'nin Temmuz 2026'da Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirileceğini açıklamıştı.