DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,77 -0,13%
ALTIN
4.396,92 -0,56%
BITCOIN
4.639.981,89 0,08%

NATO Zirvesi 2026: Mark Rutte'ten Türkiye'ye Teşekkür

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin 7-8 Temmuz 2026'da Ankara'da ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi için teşekkür etti; zirve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 15:19
NATO Zirvesi 2026: Mark Rutte'ten Türkiye'ye Teşekkür

NATO Zirvesi 2026: Mark Rutte'ten Türkiye'ye teşekkür

Zirve 7-8 Temmuz 2026'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek

NATO'dan yapılan açıklamada, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türkiye'ye 2026'da düzenlenecek zirveye ev sahipliği yapacağı için teşekkür ettiği belirtildi. Açıklamada Rutte'nin ifadelerine yer verildi.

Rutte şu mesajı paylaştı: "Türkiye'ye bu etkinliğe ev sahipliği yapacağı için teşekkür ederim. Türkiye, 70 yıldan uzun süredir NATO'nun güçlü bir müttefiki olarak ortak güvenliğimize paha biçilmez katkılar sağlamaktadır."

Zirvenin tarihleri ve yeri konusunda açıklamada, zirvenin 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirileceği vurgulandı. Rutte, liderlerin burada NATO'yu daha güçlü, adil ve etkili bir ittifak haline getirme yönündeki çalışmalarını sürdüreceklerini ve böylece müttefiklerin ortak güvenliğine yönelik "ciddi zorluklara yanıt vermeye hazır olacaklarını" belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce NATO Zirvesi'nin Temmuz 2026'da Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

İLGİLİ HABERLER

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Mengen'de Orman Yangını: Kıyaslar'da Müdahale Sürüyor
2
Işıkhan: 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme'de Çalışanı Enflasyona Ezdirmeyeceğiz
3
İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze Konferansı 22 Ağustos'ta İstanbul'da
4
Mahir Gün'ün Telefon Notlarında 'Kullanılmışlık Hissi' — İBB Yolsuzluk Soruşturması
5
Erdoğan-Schoof Telefonda: Türkiye-Hollanda İlişkileri ve Bölgesel Gündem
6
Bursa İnegöl'de Kreşte Havuza Düşen 4 Yaşındaki Berra Dizi Hayatını Kaybetti
7
Akbank PoChallenge 2025: Yapay Zeka Projelerine 40.000 Dolar Ödül

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek