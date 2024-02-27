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Navalni'nin son isteği yerine getirilecek: En yakın çalışma arkadaşı 'seçim günü protestosu' çağrısı yaptı

Rusya’da cezaevinde ölen muhalif lider Aleksey Navalni’nin en yakın çalışma arkadaşı Leonid Volkov, Navalni’nin “seçim günü eylemi” çağrısının, onun son dileği olduğunu ifade etti. Kremlin ise başkanlık seçimlerine sayılı günler kala yapılan eylem çağrılarını “kışkırtıcı” olarak nitelendirdi ve "polisin kanunlara göre hareket edeceği"ni duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 17:49
Navalni'nin son isteği yerine getirilecek: En yakın çalışma arkadaşı 'seçim günü protestosu' çağrısı yaptı

Rusya’da muhalif lider Aleksey Navalni’nin cezaevinde ölümünün ardından, onun en yakın yardımcısı Leonid Volkov’tan bir açıklama yapıldı. Volkov, Navalni’nin seçim günü protestosu çağrısının, onun son arzusu olduğunu belirtti. Kremlin ise yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi yapılan gösteri çağrılarını “tehlikeli” olarak niteledi ve polisin yasalara uygun davranacağını bildirdi.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Leonid Volkov, Navalni’nin "seçim günü protestosu" çağrısının, onun son dileği olduğunu bugün açıkladı. Kremlin ise Volkov’un bu sözlerine hemen tepki gösterdi.

Dimitri Peskov, Kremlin’in sözcüsü, “Bu kişiler provakatif çağrılarıyla tanınıyor” diye konuştu. Peskov, başkanlık seçimlerine kısa bir süre kala yapılan eylem çağrılarını tehlikeli olarak nitelendirdi ve “polisin yasalara uyacağını” belirtti.

Peskov, eyleme katılan kişilerin yasalara göre cezalandırılacağını belirterek, vatandaşları “Rus yasalarını ihlal etmemelerini” konusunda uyardı. Diğer yandan Navalni’nin temsilcisi ise cenaze töreni yapacak yer bulamadıklarını duyurdu. Rus muhalif Navalni, Moskova’dan 1900 kilometre uzakta, Kuzey Kutbu’nda bulunan Yamalo-Nenets bölgesindeki cezaevinde 16 Şubat’ta yaşamını yitirmişti.

Rusya’da mart ayında gerçekleşecek başkanlık seçimlerine karşı çıkan Rus muhalif lider Aleksey Navalni, hayatını kaybetmeden önce yaptığı çağrıda, seçmenleri Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı birlik olmaya ve öğle vakti hep birlikte sandığa gitmeye davet etmişti.

BİRLİK OLMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Rusya’da mart ayında gerçekleşecek başkanlık seçimlerine karşı çıkan Rus muhalif lider Aleksey Navalni, hayatını kaybetmeden önce yaptığı çağrıda, seçmenleri Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı birlik olmaya ve öğle vakti hep birlikte sandığa gitmeye davet etmişti.

Rusya’da mart ayında yapılacak başkanlık seçimlerini boykot etmek isteyen Navalni, ölmeden önce yaptığı açıklamada, seçmenlere Putin’e karşı güç gösterisi yapmaya ve öğlen saatlerinde birlikte oy kullanmaya çağırdı. “Bu, Putin'e karşı evinizin yakınında gerçekleşen ülke çapında bir protesto olacak. Her yerde, herkese açık olacak. Milyonlarca kişi katılabilecek. Ve on milyonlarca kişi de buna tanıklık edecek” dedi.

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