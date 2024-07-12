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Navigasyonda yanlış seçim yaptı merdivenlerden aşağı uçtu!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir otomobil sürücüsü navigasyon cihazında yanlış bir tercih yaparak yaya yolunu seçince beklenmedik bir kazaya sebep oldu. Merdivenlerden aşağıya uçan araç, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılabildi. Olay, herkesin dikkatini çekerken sürücüye ders oldu.

Yayın Tarihi: 12.07.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 11:00
Navigasyonda yanlış seçim yaptı merdivenlerden aşağı uçtu!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan ilginç kazada, bir otomobil sürücüsü navigasyon hatası nedeniyle aracını merdivenlerden aşağıya sürdü. Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde meydana gelen bu olay, sürücünün dalgınlığının nelere mal olabileceğini gösterdi.

Cazibe Merkezi'nde gezintiye çıkan sürücü, geri dönmek için aracına bindiğinde navigasyonu açtı. Ancak sürücü, araç yolu yerine yaya yolunu seçince merdivenli yolda ilerlemeye başladı. Bu hata, aracın merdivenlerden aşağıya uçmasına neden oldu.

Olay yerindeki vatandaşlar, merdivenlerde asılı kalan aracı görünce hemen yardıma koştu. Kaldırım taşları yardımıyla aracı kurtaran vatandaşlar, sürücünün navigasyon hatasını düzeltmek için büyük çaba harcadı. Yardıma koşan Burak Uğur, “Sürücü navigasyonu açıp dalmış. Araç güzergahı ile yaya yolu güzergahını karıştırmış. Önündeki merdivenli yolu yokuş zannedince aşağı düştü. Biz hemen yardımına koştuk" dedi.

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