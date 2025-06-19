Nazif Yılmaz, Diyarbakır'da Lise Öğrencileriyle Buluştu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Diyarbakır'da Öğrencilerle Buluştu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, “Türkiye Yüzyılı’nda Maziden Atiye Diyarbakır” kamp programı kapsamında Diyarbakır’da 10 ilin lise öğrencileriyle bir araya geldi. Bu etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bir eğitim Programı olarak dikkat çekiyor.

Eti̇kelerinde Tarihi Vurguladı

Yılmaz, kampın yer aldığı Büyükşehir Öğretmenevi Devegeçidi Sosyal Tesisleri'nde Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel önemine dikkat çekerek, "Diyarbakır, kadim bir şehir ve bölgenin merkezi. Burada çevre illeri etkili bir biçimde tanıtmak istiyoruz," dedi.

Etkinliklerde Diyarbakır'ın fetih tarihinin yanı sıra, kentin yetiştirdiği şairler, yazarlar, bilim insanları ve alimler hakkında bilgiler verileceğini kaydeden Yılmaz, öğrencilerin bu tarihi atmosferi deneyimlemenin önemine vurgu yaptı. "Diyarbakır kendisi başlı başına bir okul. Bu çalışmalara katılmak, lise hayatınızda önemli kazanımlar elde etmenize yardımcı olacaktır," şeklinde konuştu.

Öğrencilere Fırsat ve Tavsiyeler

Yılmaz, programa katılan öğrencilerin yalnızca bir kez bu fırsatı yakalayabileceğini belirterek, kalan süreyi iyi değerlendirmelerini tavsiye etti. Öğrencilere sosyal medya yerine sosyal çevreleriyle etkileşimde bulunmalarını tavsiye etti. "Burada Elazığ, Şanlıurfa, Siirt gibi illerden arkadaşlarınız var. Bu sosyal ağları güçlendirin ve başarılar dilerim," dedi.

Vali’den Öğrencilere Doğru Mesajlar

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da, öğrencileri kentte misafir etmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Öğrencilere Diyarbakır’daki anılarla şehirlerine döneceklerini vurgularken, "Kentimiz tarihi ve kültürü ile sizleri derin dostluklar kurmaya yönlendirecek, bunları ailelerinize anlatmayı unutmayın," dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mesaja Vurgu Yaptı

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de, gençleri Türkiye’nin vizyon ve misyonuna uygun bir şekilde yetiştirme gayretinde olduklarını ifade etti. 15 Haziran’dan 21 Haziran’a kadar süren programda, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bitlis, Elazığ, Siirt, Bingöl, Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa’dan 80 kız lise öğrencisi yer alıyor.

Etkinlikler arasında konferanslar, sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler yer almakta. Öğrenciler, ebru sanatı yaparak da sanatsal yönlerini geliştirme fırsatı buldular.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz (sağ 2), "Türkiye Yüzyılı'nda Maziden Atiye Diyarbakır" kamp programına katılan 10 ilin lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz (sağ 2), "Türkiye Yüzyılı'nda Maziden Atiye Diyarbakır" kamp programına katılan 10 ilin lise öğrencileriyle bir araya geldi.