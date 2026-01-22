Nazilli Belediyesi'nde 3 Yıllık Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
Nazilli Belediyesi ile HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında, 3 yıl süreyle geçerli olacak Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.
İmza Töreni ve Kapsam
Sözleşmeye, Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik ile Hizmet-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Ahmet Turan imza attı. Anlaşma, belediye bünyesinde görev yapan sözleşmeli personeli kapsıyor.
Maddi ve Çalışma Koşullarında Önemli İyileştirmeler
Görüşmeler sonucu varılan mutabakatla, çalışanların ücretlerinde %27 oranında artış sağlandı; ayrıca ikramiye, yan sosyal haklar ve çalışma şartlarında önemli iyileştirmeler yapıldı.
Sözleşmenin dikkat çeken bir maddesi ise haftalık çalışma süresine ilişkin düzenleme oldu: çalışanların sosyal yaşam dengesini güçlendirmek amacıyla haftalık çalışma süresi 45 saatten 40 saate düşürüldü.
Belediye Başkanı'nın Değerlendirmesi
Dr. Ertuğrul Tetik, imza töreninde yaptığı açıklamada: "Çalışma barışını güçlendiren, personelimizin refahını artıran her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" dedi.
