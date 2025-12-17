Nazilli Belediyesi Yeni Mahalle 171/2 Sokak'ta Taş Döşeme Çalışmasını Tamamladı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sürdürdükleri yol ve sokak düzenleme çalışmalarına Yeni Mahalle'de devam etti. Bu kapsamda 171/2 Sokak'ta gerçekleştirilen taş döşeme çalışması tamamlanarak sokak daha güvenli, düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturuldu.

Çalışmanın Detayları

Gerçekleştirilen çalışma ile hem yaya hem de araç trafiğinin daha konforlu hale gelmesi hedeflendi. Mahalle sakinlerinin uzun süredir dile getirdiği ihtiyaç karşılanmış oldu ve sokağın kullanım kalitesi artırıldı.

Başkanın Açıklaması

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Nazilli’nin her mahallesinde, her sokağında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak çalışmalar yapıyoruz. Yeni Mahalle 171/2 Sokak’ta Fen İşleri ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen taş döşeme çalışmasıyla daha güvenli, düzenli ve kullanışlı bir sokak oluşturduk. Önceliğimiz, kamu kaynaklarını doğru kullanarak hemşehrilerimize kalıcı ve nitelikli hizmetler sunmaktır. Ekiplerimize emekleri için teşekkür ediyorum".

Nazilli Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda yol, sokak ve çevre düzenleme çalışmalarını program dahilinde sürdürmeye devam edecek.

