Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan davasında karar verildi. Ilıcak'a 5 yıl 3 ay Altan'a 6 yıl 3 ay hapis cezası

FETÖ medya yapılanmasına yönelik “darbe çağrısı” davasında yeniden yargılanan Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek ve Fevzi Yazıcı, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada, savcı esas hakkındaki görüşünü sundu. Görüşte, sanıklardan Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek’in “terör örgütüne üye olma” suçunun unsurlarının tam olarak oluşmadığı ifade edildi.

FETÖ medya davasında yeniden hakim önüne çıkan sanıklar Şimşek ve Yazıcı hakkında savcı görüşünü açıkladı. Görüşte, Şimşek’in Bank Asya’daki hesap hareketlerinin örgütün fonlama çağrılarıyla ilgisi olmadığı, rutin işlemler olduğu belirtildi. Bu yüzden “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasının ispatlanamadığı kaydedildi. Görüşte, Yazıcı’nın ise Eylül 2014’te başka bir bankadan aldığı 15 bin liralık krediyi Bank Asya’ya yatırdığı, FETÖ’nün gazetesi Zaman’da görsel yönetmen olarak görev yaptığı ifade edildi.

FETÖ medya davasında savcının mütalaasının ardından söz alan sanık Ilıcak, 15 Temmuz darbe girişimini sosyal medyadan kınadığını, FETÖ’cü olduğu iddiasını atan kişinin Nurettin Veren olma ihtimali olduğunu savundu. Ilıcak, “15 Temmuz 2016'da terör örgütü olduğu ortaya çıkan FETÖ'yü yanlış değerlendirdim. Bütün hayatım boyunca meşruiyet çizgisinde hareket ettim. Siyasi iktidarları gayrimeşru müdahalelere karşı korumaya gayret ettim. Hayat çizgime ters düşecek, üstelik mensubu olmadığım örgütün peşine takılarak meşru hükümete hazırlanan komplonun nasıl içinde yer alabilirim.” dedi.

NAZLI ILICAK VE AHMET ALTAN HAKKINDA KARAR AÇIKLANDI

FETÖ medya davasında sanıkların son sözlerinin ardından mahkeme kararını açıkladı. Sanık Ilıcak, “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 5 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Aynı suçtan Altan 6 yıl 3 ay 18 gün, Yazıcı ise 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Şimşek ise “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasından beraat etti. Mahkeme, Ilıcak ve Altan’ın yurt dışına çıkış yasağının sürmesine karar verdi.