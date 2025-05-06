Nebati, Taşucu Limanı'ndaki İnşaat Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Milletvekili Nebati Taşucu Limanı'nı Ziyaret Etti

AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'nda devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Nebati'ye inceleme sırasında Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ile AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt eşlik etti.

Taşucu Limanı'nda Önemli Yatırım

Nebati, liman sahasını gezerek Cey Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Nebati, Taşucu Limanı'nın Mersin'in lojistik kapasitesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Nebati, kentte ulaştırma alanında üç farklı projeyi incelediklerini belirterek, "Bunlar Mersin'in ekonomisini güçlendirecek, ihracatını artıracak yatırımlar. Taşucu Limanı, 2022 yılında Cey Holding tarafından özelleştirme yoluyla devralındı. Yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor. İnşaatı tamamlandığında sadece Mersin'e değil, Silifke-Mut-Karaman yolunun tamamlanmasıyla İç Anadolu'ya hizmet edecek stratejik bir liman olacak." dedi.

Mersin'in Stratejik Rolü Artacak

Nebati, iş dünyası ve kamu iş birliğiyle Mersin'in ihracat hedeflerine ulaşabileceğini belirterek, "Yıl sonunda nükleer santralin ilk elektrik üretimine başlamasıyla birlikte Mersin; enerji, lojistik, tarım ve limancılık gibi birçok alanda ülkemize katkı sağlayan özel bir şehir haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Özelleştirme Sonrası Yatırımlar

Cey Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avcı da limanın özelleştirme öncesinde atıl durumda olduğunu belirterek, yapılan yatırımlarla kapasitenin artırıldığını ve bölge ekonomisine katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Taşucu Limanı'nda devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Taşucu Limanı'nda devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.