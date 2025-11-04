Nebi Hatipoğlu Eskişehir'de Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nda devam eden görüşmeler

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nda düzenlenen buluşmada vatandaşlarla bir araya geldi.

Gelen vatandaşların şikâyet ve taleplerini dinleyen Hatipoğlu, ortaya çıkan sorunlar için üretilebilecek çözümleri değerlendirdi ve sahadaki görüşleri not aldı.

Milletvekili Hatipoğlu, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında "Biz milletin dert ortağıyız, bahane değil çözüm üretiyoruz" ifadelerine yer verdi.

