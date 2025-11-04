Nebi Hatipoğlu Eskişehir'de Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İl Başkanlığı'ndaki buluşmada vatandaşların dertlerini dinleyip çözüm yollarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 17:15
AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nda devam eden görüşmeler

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nda düzenlenen buluşmada vatandaşlarla bir araya geldi.

Gelen vatandaşların şikâyet ve taleplerini dinleyen Hatipoğlu, ortaya çıkan sorunlar için üretilebilecek çözümleri değerlendirdi ve sahadaki görüşleri not aldı.

Milletvekili Hatipoğlu, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında "Biz milletin dert ortağıyız, bahane değil çözüm üretiyoruz" ifadelerine yer verdi.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?