Nekbe'nin 77. Yılı: Filistin Ankara Büyükelçiliği'nde Anma Töreni

Nekbe'nin 77. Yılı Kutlandı

Filistin'in Ankara Büyükelçiliği, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgaline uğrayan topraklarda Filistin halkının zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı “Büyük Felaket” (Nekbe) olarak anarak, bu felaketin 77. yıl dönümü için özel bir etkinlik düzenledi. Ülkenin büyükelçisi Faed Mustafa, etkinlikte yaptığı konuşmada Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekerek, "Gazze'de 2,5 milyon insan evsiz kaldı. İnsani yardım engellendi ve açlık, susuzluk ile ilaç kıtlığı baş gösterdi," dedi.

Gazze'deki Durum Ciddileşiyor

Mustafa, Gazze’de yaşanan felaketin boyutlarına ilişkin, "200 binden fazla insan öldü, yaralandı ya da kayboldu. BM tesisleri, hastaneler ve sağlık çalışanları dahi hedef alındı" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Batı Şeria ve Kudüs'teki durumu da eleştirerek, "Filistinliler evlerinden zorla çıkarılmakta, şehirler işgal edilmekte ve keyfi tutuklamalar artmaktadır," dedi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Büyükelçi Mustafa, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, "Halkımızın en temel hakları olan geri dönme hakkı ve bağımsız devlet kurma hakkı için direnişimiz sürecektir. Filistin Devleti, başkenti Kudüs olmak üzere 1967 sınırları içinde kurulacak" vurgusunda bulundu.

Destek Mesajları

Mustafa, Filistin davasının sadece Filistinlilere değil, tüm Arap ve İslam dünyasına ait olduğunu belirtti ve bu konuda Arap ve İslam ülkelerini Filistin halkını yalnız bırakmamaya çağırdı. Konuşmasının sonunda, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri destek için teşekkür eden Mustafa, "Filistin halkı bu mücadeleden zaferle çıkacaktır" diyerek umudunu dile getirdi.

Bunun yanı sıra etkinlikte sergilenen fotoğraf sergisi ve hazırlanan belgeselle, 77 yıl önce halkın yaşadığı büyük felaket hatırlatıldı.

Nekbe'nin 77. yıl dönümü anma programı Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinde düzenlendi.

Nekbe'nin 77. yıl dönümü anma programı Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinde düzenlendi.