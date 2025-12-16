Neler Oluyor Hayatta Perde Arkası: Reyhan Şan Tunaboylu Tuğyan, Tuğberk ve Sultan'ı Anlatıyor

Neler Oluyor Hayatta'nın Perde Arkası: Reyhan Şan Tunaboylu Anlatıyor

'Neler Oluyor Hayatta' programının Genel Koordinatörü ve haberci Reyhan Şan Tunaboylu, Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili ekranlara yansıyan röportajların perde arkasını ve izlenimlerini paylaştı. Tunaboylu, Tuğyan Ülkem Gülter ile itirafçı tanık Sultan Nur Ulu arasındaki görüşmelerin ayrıntılarını aktardı.

Röportaj kararı ve Yalova ziyareti

Tunaboylu, olayın başından itibaren ekipçe titiz davrandıklarını belirterek, ana karakterlerin Tuğyan, Tuğberk ve Sultan olduğunu söyledi. Yapımcı Hülya Sepken ve ekiple yapılan değerlendirme sonucu Yalova'ya gidilmeye karar verildiğini, ailenin tarafsız yayın anlayışlarını gördükleri için yalnızca kendileriyle konuşmayı tercih ettiklerini aktardı.

Tuğberk'in rolü ve şüpheler

Tunaboylu, röportaj süreçlerinin ve iletişimin büyük ölçüde Tuğberk üzerinden yürüdüğünü; röportaj günü, saat ve ev içi düzenlemelerin çoğunun onun tarafından koordine edildiğini vurguladı. 'Ben onun şüpheli olduğuna inanıyorum' diyen Tunaboylu, Tuğberk'in ilk görüşmelerde öne çıktığını ve süreci yönettiğini belirtti.

Ekran önü ile arka plan arasındaki fark

Tunaboylu, ekranda görülen duygusal ve konuşmakta zorlanan görüntülerin aksine, kapalı kapılar ardında daha baskın ve kontrolü elinde tutan bir tabloyla karşılaştıklarını söyledi. 'Ekran önü ve ekran arkasında çok farklıydılar' ifadelerini kullanan Tunaboylu, Tuğyan ve Tuğberk'in kameralar kapandığında olayın yönünü çeviren, sert ve kontrolcü tavırlar sergilediklerini aktardı.

Sultan'ın çekingenliği ve izin süreci

Tunaboylu, Sultan'ın konuşmaya isteksiz ve ürkek olduğunu; telefonuna ulaşım konusunda avukat, Tuğberk ve Tuğyan tarafından sürekli engellendiğini anlattı. Sultan ile yapılan görüşmeler sonucunda konuşma izninin ancak kardeşlerin onayıyla verildiğini, Tuğberk'le yaşanan tartışmayı ve Sultan'ın röportaj için 'izin' talep etmesini detaylandırdı.

Röportaj gecesi: gerilim, telefonlar ve müdahaleler

Röportajın yapıldığı evde yoğun bir gerilim olduğunu belirten Tunaboylu, Tuğyan'ın sürekli telefon trafiği içinde olduğunu, Sultan'ın Tuğyan'dan gözünü alamadığı için rahat edemediğini söyledi. Röportaj sırasında Tuğberk'in arayıp 'eve geldiğinizi, soruları göndermişsiniz ama sadece beş soru' dediğini aktardı ve bunun üzerine yaşam alanı ve soru sınırlandırmalarına maruz kaldıklarını anlattı.

Tunaboylu, ekipten kısa süreliğine Tuğyan uzaklaştığında Sultan'a daha ayrıntılı soru sorduğunu, ancak hemen ardından Tuğberk'in arayıp 'bu soruya girme' talimatı verince röportajın kesildiğini söyledi. Tunaboylu, bu müdahalenin kameralarla yapılan izleme aracılığıyla gerçekleştiğini vurguladı.

Diğer bulgular ve izlenimler

Tunaboylu, olayın farklı aşamalarında ifşalar, mesajlar ve ses kayıtlarının sürece etki ettiğini, Tuğberk'in belirli bir noktadan sonra kontrolü kaybettiğini, bunun üzerine kendini geri çektiğini ifade etti. Ayrıca, Güllü'nün oğluyla ilgili KADES başvurusunu ilk kendilerinin duyurduğunu ve bunun inkâr edilemediğini söyledi.

Sonuç olarak, Tunaboylu'nun aktardığına göre ekranlara yansıyan duygu dolu imaj, sahne arkasında örgütlü bir yönlendirme ve baskıyla örtüşmüyor; ekip, bu çelişkiler ve müdahaleler nedeniyle röportaj sürecinde yoğun bir gerilimle karşılaştı.

