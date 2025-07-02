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Nemrut Dağı Ziyaretçi Sayısı Artıyor

Nemrut Dağı Ören Yeri, 2023'te 84 bin ziyaretçi ile rekor kırdı. İlkbahar ve yaz aylarında yoğun ilgi var.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 11:37
Nemrut Dağı Ziyaretçi Sayısı Artıyor

Nemrut Dağı'nda Yoğun Ziyaretçi Akışı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı Ören Yeri, 2023'ün ilk beş ayında 84 bin 889 ziyaretçi ağırladı. Geçtiğimiz yıl ise bu rakam, 174 bin 858 kişiye ulaşmıştı. Ziyaretçilerin yaklaşık 160 bini yerli, 15 bini ise yabancı turislerden oluşmakta.

Mayıs Ayında Rekor Ziyaretçi Sayısı

Yılın ilk beş ayında 52 bin 43 ziyaretçi ile mayıs ayında en yüksek sayıya ulaşıldı. Ziyaretçi artışının özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yoğunlaştığı görülüyor. Nemrut Dağı'ndaki gün doğumu ve batımında oluşan kalabalık, bölgenin popülaritesini artırıyor. Turizm sezonunun ilerleyen dönemlerinde bu sayının daha da artması bekleniyor.

Heykeller Nanoteknoloji ile Korunuyor

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Yelken, bölgenin tarihi ve kültürel mirası açısından önemli olduğunu belirterek, Kommagene Krallığı'na ait tanrı heykellerinin 2 bin 200 yıldır ayakta olduğunu dile getirdi. Bu heykellerin korunması için son üç yıldır nanoteknolojik yöntemlerle çalışma yapıldığını aktardı.

Yelken, "Heykellerdeki çatlaklara özel bir bakteri enjekte ederek, nanoteknoloji sayesinde yaklaşık bir ay içerisinde taşlaşmasını sağlıyoruz. Bu işlemler Kültür Bakanlığı uzmanları tarafından gerçekleştirilmekte. Böylece gelecek kuşaklara Nemrut Dağı'nı aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Turizm Altyapısı Gelişiyor

Nemrut’un sadece tarihi değil, aynı zamanda turizm altyapısı açısından da geliştirilmeye devam ettiğini belirten Yelken, ziyaretçilerin deneyimini artırmaya yönelik projelerin sürdüğünü vurguladı.

Ziyaretten Etkileyenler

Nemrut Dağı'nı ilk kez ziyaret eden Pelin Çağlayan, manzaraya hayran kaldığını ifade etti. Çağlayan, "Sırf gün batımını burada geçirmek için geldim. Hem tarihi arka planı hem doğayla iç içe oluşu, hem de gün batımındaki manzarası inanılmaz!" şeklinde konuştu.

Adıyaman Nemrut Dağı’nda ziyaretçi yoğunluğu artıyor. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer...

Adıyaman Nemrut Dağı’nda ziyaretçi yoğunluğu artıyor. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı Ören Yeri, bu yılın ilk beş ayında 84 bin 889 ziyaretçiyi ağırladı. Geçen yılın aynı dönemine göre önemli oranda artış gözlenen bölge, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Adıyaman Nemrut Dağı’nda ziyaretçi yoğunluğu artıyor. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer...

Adıyaman Nemrut Dağı’nda ziyaretçi yoğunluğu artıyor. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı Ören Yeri, bu yılın ilk beş ayında 84 bin 889 ziyaretçiyi ağırladı. Geçen yılın aynı dönemine göre önemli oranda artış gözlenen bölge, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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