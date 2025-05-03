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Nemrut Krater Gölü Yolu Karla Mücadele Ekipleri Tarafından Açıldı

Nemrut Krater Gölü'ne ulaşım, kış koşullarıyla mücadele eden ekiplerin çalışmalarıyla yeniden sağlandı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 10:24
Nemrut Krater Gölü Yolu Karla Mücadele Ekipleri Tarafından Açıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kışın etkili olan kar nedeniyle kapanan Nemrut Krater Gölü'ne ulaşım yolu, karla mücadele ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu açıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen kente gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği bu doğal güzelliğe ulaşımı sağladı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, karla mücadele çalışmasının yürütüldüğü bölgeyi ziyaret ederek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'dan detaylı bilgi aldı. Vali Karakaya, yaptığı açıklamada mayıs ayının ilk günlerinde karla mücadele çalışmalarını sonlandırdıklarını duyurdu.

Karakaya, bakanlığın yeni kış sezonunda 10 şantiyede 70 iş makinesi ve 75 personelle toplam 640 yerleşim yerine kesintisiz ulaşım sağlaması için çalışmalara devam edeceğini belirtti. Ayrıca, bu süreçte yaklaşık 25 milyon liralık harcama yapıldığını vurguladı.

Vali Karakaya, Nemrut Kalderası'nın önce milli park sonra da jeopark olabilmesi için Bitlis Eren Üniversitesi ve diğer paydaşlarla gerekli çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu bölgenin önemli bir doğal destinasyon olduğunu ifade eden Karakaya, korunma ve kullanma dengesini sağlamanın önemine dikkat çekerek, bölgedeki doğayı koruyarak vatandaşların bu güzellikleri yaşamasını sağlayacak projelerin üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin dört mevsimin aynı anda yaşandığı bu güzide coğrafyanın benzersizliğine de değinen Karakaya; "Ülkemizin güneyinde deniz sezonu açılırken, biz karla mücadeleyi henüz sona erdirdik" diyerek bölgenin zengin doğal kaynaklarını tanıtmaya devam edeceklerini kaydetti.

Vali Karakaya'ya ziyaretinde Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ile Kültür ve Turizm Müdürü Ergin Güven eşlik etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde karla mücadele ekipleri, kışın etkili olan kar nedeniyle kapanan Nemrut...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde karla mücadele ekipleri, kışın etkili olan kar nedeniyle kapanan Nemrut Krater Gölü'ne ulaşımın sağlandığı yolu açtı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde karla mücadele ekipleri, kışın etkili olan kar nedeniyle kapanan Nemrut...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde karla mücadele ekipleri, kışın etkili olan kar nedeniyle kapanan Nemrut Krater Gölü'ne ulaşımın sağlandığı yolu açtı.

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