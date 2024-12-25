Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, Sanal Gerçeklik ile Tanıtılacak

Nene Hatun Tarihi Milli Parkı’nın Tanıtımında Yeni Dönem

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'nın milletimizin kahramanlık ve fedakarlık dolu geçmişine ışık tuttuğunu belirtti. Rus güçlerinin Anadolu topraklarına ilerlemesini engellemek için binlerce insanın şehit olduğu bu kutsal mekân, artık sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla daha etkin bir şekilde tanıtılacak.

Protokol İmzalandı

Atatürk Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü arasında, "Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'nın Tanıtımı ve Korunmasında Sanal/Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Etkilerinin Araştırılması Projesi" isimli protokol imzalandı. Tören, Rektörlük makamında gerçekleştirildi ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Akif Üzümer’in katılımıyla yapıldı.

Projelerin Amaçları

Projenin yürütücülüğünü Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Prof. Dr. Metin Demir üstlenecek. Protokol kapsamında, parkın kaynak değerlerinin korunması, tanıtımı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yönetilmesi hedefleniyor. Geliştirilecek sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, milli parkın tarihi, doğal ve kültürel varlıklarının daha etkili bir şekilde tanıtılmasını sağlayacak.

Ortak Çalışma ve Bilimsel Katkılar

Protokol gereği taraflar, projeden elde edilen verilerin analiz edilerek sürdürülebilir yönetim stratejileri geliştirmesi için ortak bir çalışma yürütme kararı aldı. Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, projeyle birlikte parkın değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmayı ve koruma bilincini artırmayı amaçladıklarını vurguladı. Atatürk Üniversitesi olarak, ülkenin doğal ve kültürel mirasına sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Üzümer, Atatürk Üniversitesinin bilgi, birikim ve teknolojik altyapısının şehir için önem arz ettiğini kaydetti. Aynı zamanda, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları sayesinde ziyaretçilere parkın tarihi ve doğal zenginliklerini daha etkili bir şekilde anlatacaklarını belirterek, bu projelerin milli parkların korunmasında örneklik teşkil edeceğini vurguladı.

Rus güçlerinin Anadolu topraklarına ilerlemesini engellemek için binlerce insanın şehit olduğu yerde oluşturulan Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla daha etkin bir şekilde tanıtılacak. Atatürk Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü arasında "Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'nın Tanıtımı ve Korunmasında Sanal/Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Etkilerinin Araştırılması Projesi" protokolü imzalandı. Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu (sağda) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Akif Üzümer (solda) katıldı.

Rus güçlerinin Anadolu topraklarına ilerlemesini engellemek için binlerce insanın şehit olduğu yerde oluşturulan Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla daha etkin bir şekilde tanıtılacak. Atatürk Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü arasında "Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'nın Tanıtımı ve Korunmasında Sanal/Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Etkilerinin Araştırılması Projesi" protokolü imzalandı. Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu (sağda) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Akif Üzümer (solda) katıldı.