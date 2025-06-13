Nene Hatun'un Anısına Bisikletle 1500 Kilometre Pedal Çeviren Orhan Kotluk'un Yolculuğu

Orhan Kotluk'un Anlamlı Yolculuğu

İzmir'den Erzurum'a kadar bisikletle 1500 kilometre yol kateden Orhan Kotluk, şehitlerin anısını yaşatmak için yola çıktı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bu özel yolculuk, Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin'in mezarından başlayarak, kahraman Nene Hatun'un kabrine kadar uzandı.

Yolculuk Detayları

Kotluk, İzmir Buca Erzurumlular Derneği Başkanı Ömer Gündüz ve dernek üyeleriyle birlikte 31 Mayıs tarihinde pedal çevirmeye başladı. Günler süren yolculuk sonucunda Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Erzincan üzerinden geçerek hedefe ulaştı.

Nene Hatun'un Kabrinde Anma Töreni

Aziziye TabyalarıMuharip Gaziler Derneği Başkanı Salih Mesci'ye takdim etti.

Kotluk'un Açıklamaları

Gazetecilere yaptığı açıklamada, 2005 yılından bu yana şehitler için pedal çevirdiğini belirten Kotluk, "1919'da ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'den Nene Hatun'a vefa pedalında, uzun yolculuk sonrasında geldim. Mutlu ve gururluyum," şeklinde konuştu.

Vatan ve Bayrak Sevgisi

Kotluk, yanında getirdiği Türk bayrağını gazilere teslim ettiğini ifade ederek, "Nene Hatun, Rusların Erzurum'u işgal ettiğinde bebeğini kundakta bırakıp elindeki satırla düşman askerlerine karşı kahramanlık gösteren bir şehidimiz. Çok asil bir milletiz, ülkemizin ve şehitlerimizin değerini bilelim," dedi.

Yetkililerden Vurgu

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer de Kotluk’un yolculuğunun anlamına dikkat çekerek, "Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı faaliyetinden dolayı tebrik ediyorum," diye konuştu.

Dernek başkanı Salih Mesci ise vatan ve bayrak sevgisi için yola çıkan Kotluk'u tebrik ettiğini belirtti.

İzmir'de yaşayan Orhan Kotluk, "93 Harbi" kahramanlarından Erzurumlu Nene Hatun ve şehitleri anmak için, Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin'in mezarından başladığı bisiklet yolculuğunu tamamladı. Aziziye Tabyaları'na gelen Kotluk'a Türk bayraklı atlar eşlik etti.

İzmir'de yaşayan Orhan Kotluk, "93 Harbi" kahramanlarından Erzurumlu Nene Hatun ve şehitleri anmak için, Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin'in mezarından başladığı bisiklet yolculuğunu tamamladı. Aziziye Tabyaları'na gelen Kotluk'a Türk bayraklı atlar eşlik etti.