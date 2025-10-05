Nepal’de Şiddetli Yağışlar: 22 Kişi Hayatını Kaybetti, 12 Kayıp

Nepal’de Şiddetli Yağışlar: 22 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Asya ülkesi Nepalde etkili olan şiddetli yağışlar, ülkenin çeşitli bölgelerinde sel, heyelan ve yıldırım düşmesine yol açtı. Yetkililerin ilk belirlemelerine göre, 22 kişi hayatını kaybetti ve 12 kişi kayboldu.

Ulaşım ve güvenlik önlemleri

Yoğun yağışlar nedeniyle ülkedeki iç hat uçuşları durduruldu. Yetkililer, başkent Katmanduyu diğer bölgelere bağlayan ana yolların bir kısmının heyelan tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Nepal hükümeti, 4-6 Ekim tarihleri için ülkenin doğu ve orta kesimleri için "şiddetli yağış uyarısı" vererek bu dönemleri ulusal tatil ilan etti.

Muson yağışlarının etkisi

Güney Asya'da özellikle haziran ile eylül arasında etkili olan muson yağışları, Nepal'de her yıl seller, ciddi altyapı hasarları ve can kayıplarına yol açıyor. Yetkililer, sel ve heyelan riskine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.